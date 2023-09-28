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助越南籍學生取得身分證順利入學 林惠珍獲師鐸獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市今年共4位教師獲得112年師鐸獎，新北教育局今邀請曾受老師幫助的學生到場，送上花束與卡片，表達對老師的感謝。記者江婉儀／攝影
新北市今年共4位教師獲得112年師鐸獎，新北教育局今邀請曾受老師幫助的學生到場，送上花束與卡片，表達對老師的感謝。記者江婉儀／攝影

新北市今年共4位教師獲得112年師鐸獎，其中，沙崙國小校長林惠珍認為，要讓每位學生不分家庭背景，都得到同樣的學習資源跟機會，她過去碰到一位家中經濟狀況不佳，又沒有身分證的越南籍學生黃業源，知道黃業源雖然辛苦但還是努力學習，她幫忙四處奔走，為黃業源順利取得身分證，可以順利就學。

今天活動現場，曾受獲獎老師、校長的幾位學生驚喜現身，除了感謝過去受過的幫助及鼓勵，每位學生也各自送上卡片、花束，祝福老師教師節快樂。

林惠珍回憶，過去在新莊光華國小任期，一位補校老師跟他說，黃業源一直在補校跟著阿公阿嬤們上課，他已經12歲，擔憂進度跟不上，但黃頁源一開始只有短期居留證，也沒有身分證及學歷證明，後來透過管道，協助取得黃在越南的學習經歷，安排就讀五年級課程。

林惠珍表示，黃頁源一路走來很辛苦，但自己仍鼓勵他要以積極態度面對人生，也慶幸黃頁源人緣不錯，很受到同班同學歡迎，成績也從中後段來到班上第一名。

黃頁源分享剛來台灣讀書的記憶，他說以前聽不懂中文，也不知道怎麼說，跟班上同學對話是雞同鴨講，比手畫腳，上課看老師在黑板寫字時，覺得很像蟲在扭來扭去，自己總共花了五年的時間，終於可以流利的講中文。

此外，中山國中校長范筱蓉以「DJ夏宇」的名字在午間廣播，並開放「夏宇信箱」，讓學生寫信給校長分享生活點滴；鶯歌工商主任蕭正一籌創「忘年之膠彩畫會」，指導照顧社區裡的新住民或年長弱勢者學習膠彩畫及水墨畫近20年；新莊國中老師張美蓮則是透過競賽帶領學生成長，在訓練的過程中不斷鼓勵，讓學生們知道得獎並非唯一目標。

沙崙國小校長林惠珍（右）過去幫助越南籍學生黃業源取得身分證，幫助他在台灣順利入學。記者江婉儀／攝影
沙崙國小校長林惠珍（右）過去幫助越南籍學生黃業源取得身分證，幫助他在台灣順利入學。記者江婉儀／攝影

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