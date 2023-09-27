減輕特教師負擔 教長：四年內增1600名專任助理員

特殊教育法睽違14年大修，今年五月下旬獲立法院三讀通過，儘管未將特教心評專職化入法，但也提出相應配套，減輕特教老師工作負擔。教育部長潘文忠今天表示，教育部將提出特教專任助理員計畫，113年至116年將增加1600位專任特教助理員，減輕融合教育帶來的工作負荷。

教育部長潘文忠、全教總理事長侯俊良今天接受國立教育廣播電台《老師好》節目專訪，談及少子化班級人數的處理、班班有冷氣的後續、特教法修法、代理教師全聘期、私校公共化、交通導護、公幼延托等相關議題。

特教法暌違14年大修，潘文忠表示，修法過程備受各界關注，包含應減輕特教老師心評工作負荷，教育部已將相關資源反映在113年預算中，盼讓心評工作教師能獲得合理報酬，另能減少基本授課時數，減少負荷量。

近年政府廣推「融合教育」，讓特教學生與一般學生在同一個班級，卻讓教師難以應對。潘文忠坦言，有些特教生在普通班，對老師產生工作負荷，因此教育部自113年至116年止，將提出特教專任助理員計畫，預計三年內增加1600位專任特教助理員，且擴充服務時間數。

潘文忠表示，113年特教經費大幅成長，包含特教專任助理員預算將增加11億，較往年倍增。他說，藉由這次特教法修正，除了支持孩子，也要給予教師必要協助，否則若孩子辛苦，老師其實是更辛苦。