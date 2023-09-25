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72名教師獲頒師鐸獎 台東39歲蔡佩津是最年輕得主

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年最年輕師鐸獎得主是台東大學附設實小39歲的蔡佩津（右），今獲蔡英文總統表揚。圖／教育部提供
今年最年輕師鐸獎得主是台東大學附設實小39歲的蔡佩津（右），今獲蔡英文總統表揚。圖／教育部提供

教育部今天舉辦112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師獲頒師鐸獎、20名教師獲教育奉獻獎，及373名服務屆滿40年的資深優良教師。蔡英文總統今出席感謝全國教師辛勞，更分享今年最年輕師鐸獎得主蔡佩津、最高齡教育奉獻獎得主李克讓等故事，盼所有老師繼續發揮專業和熱忱鼓舞學生。

蔡英文總統表示，她上任以來年年參加師鐸獎表揚，希望藉此機會對全國老師表達感謝，教育是偉大志業，在鼓勵多元發展社會，老師以適性揚材方式培養更多元人才，背後需要付出許多心力，每一位教師的貢獻都令人敬佩，希望所有老師繼續發揮專業和熱忱，鼓舞更多學生。

她分享，今年最年輕師鐸獎得主是台東大學附設實小39歲的蔡佩津老師，她在大學從事社會服務，看到台東孩子需要，畢業後決定留在台東服務，讓過去幾乎不識字的特教生，現在已經是專科學校學生，不僅能生活自理，更具有一技之長。今年最高齡教育奉獻獎得主則是成大95歲名譽教授李克讓，不僅有卓越的學術成就，提攜後輩也不遺餘力，退休後更成立李克讓教授獎學金。

行政院長陳建仁致詞則說，他以前也是老師，對教師節有很大盼望，是老師播下很多愛的種子，讓台灣充滿多元開放。他的媽媽過去長期從事幼兒教育，把學生當做自己孩子，還記得小時候家門口有2位棄嬰，媽媽就這樣帶領他們找到親生父母，他從國外歸國後也擔任很長時間的大學老師。

陳建仁表示，人才是國家競爭力的根本，對於以知識經濟和數位產業作為發展主軸的台灣，教育尤其是施政的重中之重。隨著少子女化的人口變遷，協助家長養育兒女、栽培人才是政府努力目標。他也細數近年推動「0到6歲國家一起養」政策、拉近公私立學校學雜費差距等，讓下一代從0歲到22歲都能得到適性揚才教育政策的支持。

教育部長潘文忠表示，近年正值108課綱實施的關鍵期，新課綱已逐漸促成教學現場的改變，老師們投入專業發展，自主共備課程的強大力量，讓人感動。此外，台灣這幾年面臨疫情，感謝所有教師想盡辦法讓孩子學習不中斷，面對後疫情時代教育的轉型，數位學習已成為趨勢，教育政策要達成目標，必須靠第一線教育人員實踐與奉獻。

教師節 師鐸獎 蔡英文

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