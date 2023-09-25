科學教育非資優專屬 陳淑華培育偏鄉女科學家獲師鐸獎

教育部今天舉辦112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今年共有72名教師獲頒師鐸獎、20名教師獲教育奉獻獎，及373名服務屆滿40年的資深優良教師，其中，宜蘭縣員山國中教師兼導師陳淑華秉持科學教育普及化，在偏鄉推動科學教育，更培育出多位女科學家，也指導10位以上獲全國福爾摩沙女兒獎，今年獲師鐸獎殊榮。

陳淑華擔任教職20多年，長期在偏鄉推動科學教育，也因為偏鄉男女比例懸殊，更培育出多位女科學家。她表示，偏鄉孩子多為隔代教養，導致孩子在校沒什麼生活重心，也因為傳統觀念導致男孩子多會被送往外地就學，當地女生比例極高。

她認為，科學不該專屬於資優班或特定性別，女生的敏銳度、細心及面對挫折的能力都是很好的科學特質，科學應該很生活化，只要有方向指引就能有方法學會，不只培育出許多女科學家，甚至有學生如今也投入教職與她一起合作，也證明科學教育可以落實在偏鄉。

她也說，偏鄉孩子雖然在科學領域有天分，但語文能力多半偏弱，過去曾有學生很認真參加科展，結果被評審教授質疑作品不是自己做的，原因就在於不會表達。後來她與同為教師的丈夫一同設計課程，帶孩子實地到社區農場學習，在雪山隧道尚未通車時，她也與同樣曾獲得師鐸獎的丈夫每周花時間通勤到台北進修3小時，並不斷改良課程。

同樣獲師鐸獎肯定的新北市福和國中校長范筱蓉，投入教職20多年，秉持教育價值在素養能力不是成績，服務過3縣市學校都將廣播與手寫信作為與學生的連結，希望孩子用手寫信的方式傳遞國中3年的點滴，過程中她也從孩子的需要上看到學校的責任，也陪伴孩子走過青春歲月。

她表示，她過去擔任導師10多年、輔導主任5年時間，從信件可以看到國中孩子面臨的各種壓力，也希望孩子從她在廣播節目中的聲音獲得肯定跟安慰，疫情期間曾有確診住進醫院的學生透過手寫信跟畫作紀錄抗疫過程，表達內心不安及恐懼，對她及孩子、家長來說，這樣的交流是最可貴的情感。

獲師鐸獎的台南市立金城國中校長蔡明昌出身寒微，深切體認到教育的價值對一個人的影響，過去在台南市大成國中服務時，曾在中介教育班推動藝陣教育，讓中輟孩子願意回校，有較彈性的課程可以協助。