南投良師研發火警感測器動機感人 只為讓學生安心求學

南投縣竹山鎮鯉魚國小老師陳建安服務超過30年，長期奉獻偏鄉教育，帶著學生腦力激盪，參加世界青少年創客發明展，還有學生家中香菇寮失火，為了幫助學生他和家長合作開發香菇竂火警感測器，讓學生能安心學習，獲選今年教育部師鐸獎殊榮。

南投縣政府今天在九族文化村舉辦教師節表揚大會，陳建安和南投國小校長張振肇獲選師鐸獎，共有624位優秀教師獲表揚，杏壇芬芳獎6人、資深優良教師10年95人、20年182人、30年86人、40年6人；各校優良教師209人、特殊優良教師25人、優良特殊教育人員4人及補習班優良教師8人。

縣長許淑華感謝老師們努力培育下一代，提供孩子更好的學習環境，她也希望所有老師都能關心學生身心，發掘特點因材施教，讓學生獲得更佳發展。

「好老師是學生最重要的貴人」許淑華說，少子化社會，家長對教學品質要求不斷提升，更需要老師的愛心與智慧，幫助孩子成長，提升南投教育競爭力。縣府會當所有老師的堅強後盾，全力支持教育工作。

陳建安與妻子鄭雅慧任職鯉魚國小，鄭雅慧也獲特殊優良教師獎。她說，陳老師重視弱勢的孩子學習，鼓勵孩子在擅長領域發揮專長，有學生家的香菇寮失火，他希望能用更科技化的方式種香菇，與家長合作開發香菇竂火警感測器，將教育擴展到家庭與社區。

獲教育部資深優良教師有雙冬國小校長蘇裕祿、埔里國小校長鍾森雄、東光國小校長曾章榮、廣福國小校長陳建志、地利國小校長伍福義、前山國小老師李錕琪，數十年如一日奉獻教育。

旭光高中老師黃龍欽、草屯國中老師謝旻霓、延和國中老師林喬偉、南投國中老師董勳遠、新豐國小老師黃偉傑、新興國小職工張世榮在工作崗位上盡心盡力，獲「杏壇芬芳獎」肯定。

光華國小老師林甫憲獲選「優良特殊教育人員」，以創意教學方式為資優孩子設計課程教材、提供多元的活動探索，擴展資優生的社交知能，讓適性揚才，展現專長。

格翊補習班老師吳竹玲針對弱勢與學習較弱的學生，不遺餘力加強個別輔導。幫學生用學習改變人生，也完成進入補教業的目的，完成自我實現，獲選補習班優良教師。