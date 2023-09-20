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混蛋進校園？新北查「福商勝」不實液蛋供貨3團膳業者

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市副市長劉和然今早表示，清查新北市13家團膳業者，其中3家團膳業者進口到供貨商蛋品，影響學校還在調查，目前營養午餐部分停用液蛋，改用全蛋。記者張曼蘋／攝影
新北市副市長劉和然今早表示，清查新北市13家團膳業者，其中3家團膳業者進口到供貨商蛋品，影響學校還在調查，目前營養午餐部分停用液蛋，改用全蛋。記者張曼蘋／攝影

進口蛋爭議延燒，新北市衛生局18日查獲「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入土耳其、巴西及美國進口蛋品。新北市副市長劉和然今早表示，「清查新北市13家團膳業者，其中3家團膳業者進口到供貨商蛋品」，影響學校還在調查，目前營養午餐部分停用液蛋，改用全蛋。

該家液蛋加工廠在今年6至8月間，與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共2萬974公斤。劉和然今早在市政會議時表示，初步清查供應地方為雙北及桃園，涉嫌以產地為「台灣」食品標示出貨，雖未超過輸入許可有效日期，但已涉及假冒。

劉和然說，這批蛋雖然未過期，但就是標示不清楚，清查新北市13家團膳業者，其中3家團膳業者進口到供貨商蛋品，影響學校還在調查，確定時間為6月到8月，而9月以後，這7家供應商全部都是用國產蛋，經相關單位調查，目前團膳業者拿到供應商的資料全部都標示為國產蛋。

劉和然強調，一發現兩萬多公斤的蛋時，就通知臨近縣市啟動聯合稽查，若中央提供新的數字跟廠商，就會隨時啟動相關稽查，另市長侯友宜昨天在美國一大早、台灣時間晚上也致電強調要注意蛋的流向問題，相關單位務必要掌握清楚，目的是要建構好的制度，讓國人在食安上沒有疑慮，目前營養午餐部分停用液蛋，改用全蛋。

衛生局長陳潤秋表示，若有欺騙狀況，則依食安法開發6萬到2億元；教育局部分，與團膳業者的合約就是註明要用國產蛋，也會釐清若團膳業者若都不知情，屬受害者，教育局就不會開罰，但供應商部分，則是欺騙行為，接下將會啟動行政罰，同時等檢調結果。

新北市衛生局日前赴福商勝蛋品稽查，發現液蛋混合進口蛋，產地卻標示台灣。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局日前赴福商勝蛋品稽查，發現液蛋混合進口蛋，產地卻標示台灣。圖／新北市衛生局提供

液蛋 劉和然 新北

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