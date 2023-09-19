菁師獎得主／她克服聽障 他不畏全盲

教育大愛菁師獎昨頒獎，六十六名教師獲殊榮。其中，台北市南港高中教師賴妤甄，以及台北市視障巡迴輔導教師李森光，分別克服自身聽力、全盲障礙，投身教職並為學生服務奉獻；來自澎湖二級離島的幼兒園教師，付出青春歲月，成為學生生命中的貴人，也獲得教育菁師獎肯定。

有聽力障礙的賴妤甄，擁有十五年特教師經歷，她原本還能透過助聽器輔助，六年前失去殘餘聽力，突然陷入無聲世界，但賴妤甄仍持續投入教學，也是校內鑑定種子教師。

李森光兒時因醫師誤診，導致雙眼全盲，他在台北啟明學校完成國小到高中學業，在老師教導下，學會生活自理和點字學習。他自台師大研究所畢業後回母校任教，投入台北市視障巡迴輔導工作，專門入校輔導視障國中生，將自身經驗教給視障學弟妹，也期待社會能以「愛」化解「礙」。

員林崇實高工室內空間設計科主任廖晏鮮自幼家境清寒，很小就開始分擔家計，以半工半讀的方式用心進修，高職畢業後，曾獲選代表國家參加國際技能競賽榮獲銀牌。他以因材施教、適性輔導的教學方式辦理實用技能課程，幫助學生重拾信心，並充分關懷弱勢學生。

澎湖望安國小附設幼兒園教師黃家蕙已經服務六年，每年望安鄉東北季風強烈，農產物資常因天候不佳、航運交通中斷，難以運抵，學校便開始推動食農教育；她帶著孩子在學校種植高麗菜、番茄、玉米等農作物，引導孩子解決問題的能力，當種植有了結果，孩子們無比興奮，更是她堅持下去的動力。