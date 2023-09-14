高雄某國中13寶入學禮引熱議 網友笑是抓周還是辦案證物

高雄市正興國中為迎接國一新生，上月開學特別準備包括橡皮筋、迴紋針等13樣入學禮發給新生，引發網路熱議，有人笑，「這麼有這麼誇張的入學禮」，「是在抓周還是辦案證物」，是否累死包裝師長。學校對此表示，這些平凡的物品，背後蘊藏更深層次的意義和啟示。

正興國中今年13項新生禮在網路Ptt引發熱烈討論，主要的內容是彩色標籤、橡皮筋、牙籤、咖啡豆、棉花棒、白紙、白米、金線、迴紋針、紙杯、吸管和「正興寶石」，網友拍照後PTT上問卦，覺得「很誇張」。

有網友看到這13項入禮，直覺回應，「這個是製造垃圾吧」、「這不是驅邪用的道具嗎」、「高雄13寶很有名啊」、「是在抓周還是在辦刑事案件證物」、「很像那種20多年前流行的轉寄廢文」。

正興國中對此表示，現在的孩子多數不缺物資，缺的是師長要教導他們什麼東西，國一新生是13歲，學校3年前就發想，要送給新生13項看似平凡，但背後都有代表的意義的物品，像「彩色標籤」代表世界獨一無二；「橡皮筋」代表保持彈性；「牙籤」代表挑出別人長處，學習他人的優點等。

學校表示，發送入學禮時都會逐一解釋意義，有網友覺得奇怪，學校尊重網路多元的發言。