快訊

進口雞蛋海關數字兜不攏 國民黨團疑有超思外第三者

「墨西哥外星人千年屍身」曝光！其中一具體內有「卵」

史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

高雄某國中13寶入學禮引熱議 網友笑是抓周還是辦案證物

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄正興國中發送新生13項入學禮，引發網路熱烈討論。圖／翻攝自網路ptt
高雄正興國中發送新生13項入學禮，引發網路熱烈討論。圖／翻攝自網路ptt

高雄市正興國中為迎接國一新生，上月開學特別準備包括橡皮筋、迴紋針等13樣入學禮發給新生，引發網路熱議，有人笑，「這麼有這麼誇張的入學禮」，「是在抓周還是辦案證物」，是否累死包裝師長。學校對此表示，這些平凡的物品，背後蘊藏更深層次的意義和啟示。

正興國中今年13項新生禮在網路Ptt引發熱烈討論，主要的內容是彩色標籤、橡皮筋、牙籤、咖啡豆、棉花棒、白紙、白米、金線、迴紋針、紙杯吸管和「正興寶石」，網友拍照後PTT上問卦，覺得「很誇張」。

有網友看到這13項入禮，直覺回應，「這個是製造垃圾吧」、「這不是驅邪用的道具嗎」、「高雄13寶很有名啊」、「是在抓周還是在辦刑事案件證物」、「很像那種20多年前流行的轉寄廢文」。

正興國中對此表示，現在的孩子多數不缺物資，缺的是師長要教導他們什麼東西，國一新生是13歲，學校3年前就發想，要送給新生13項看似平凡，但背後都有代表的意義的物品，像「彩色標籤」代表世界獨一無二；「橡皮筋」代表保持彈性；「牙籤」代表挑出別人長處，學習他人的優點等。

學校表示，發送入學禮時都會逐一解釋意義，有網友覺得奇怪，學校尊重網路多元的發言。

吸管 紙杯

延伸閱讀

高雄工程師遇正妹暈船面交30萬 警扮「富胖達」逮2少年車手

影／明天開始！高雄交通與健身月票合購1299元上路 月省350元

影／不學好！高雄少年同夥詐財353萬元 最「老」車手年僅17

影／疑誤認喝酒衝突對象 高雄9人持棍攔車狠砸轎車波及女騎士

相關新聞

東部唯一！台東體中教練范希聖拚得國際教練證照：考到吐

國際現代五項運動協會UIPM日前在台灣首辦A級國際教練證照考試，吸引全國30個符合資格教練報考，其中國立台東體育中學教練...

靜宜大學「數位學伴」輔導偏鄉學童 教育部頒傑出學伴帶班老師

靜宜大學執行教育部「數位學伴計畫」邁入第5年，串聯起823位大學生與9所偏鄉學校，超過528名學童的學習網絡；提升學習成...

國中小新生獲贈適齡圖書 越語、印尼語有聲書同步上線

教育部今年持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國民中小學新生人手一本適齡圖書，並持續辦理多元的新生閱讀講座，全國...

高雄某國中13寶入學禮引熱議 網友笑是抓周還是辦案證物

高雄市正興國中為迎接國一新生，上月開學特別準備包括橡皮筋、迴紋針等13樣入學禮發給新生，引發網路熱議，有人笑，「這麼有這...

代理教師遭欠薪 周五到位

本報日前報導，全國中小學代理教師自今年八月起保障全年聘期，苗栗縣、基隆市等部分學校教師，疑因敘薪程序耽擱、中央補助款未到...

賴清德持續推動雙語政策 教育部稱有必要：強化年輕世代競爭力

民進黨總統參選人賴清德12日表示，會持續推動雙語政策，目前是執行現場出現問題。教育部今天表示，雙語政策有必要，將透過擴增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦