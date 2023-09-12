技職生數20年來暴跌逾3成 教團要總統候選人想辦法

台灣教育智庫主辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」論壇記者會，今主題聚焦技職教育。教育團體指出，國家給予技職體系的資源明顯較少，以及少子化使然，就讀技職學生數短短20年間驟降了38.5%，直接導致產業缺工。

私立學校文教協會秘書長藍培青表示，教改20多年過去，只見技職教育逐漸衰微，社會選擇學校就讀時仍是「先公後私、先普大後技職」。教育部常說重視技職教育，但高教深耕計畫18億中，普通大學約拿走七成經費，技職學校僅約分得三成，「怎能說服社會國家重視技職教育？」呼籲國家提出新方法重振技職。

藍培青也說，技職院校近年也面臨經營危機，少子化下讓經營優良的技高也入不敷出，且教育部對學雜費過度干預，實則應讓其自由化、由學校自訂收費標準；或由教育部再提高現行免學費補助額度，因應私校經營成本，否則私立技高很難存活。

私中盟發起人陳建佑也表示，《技術及職業教育法》規定，要求技高教師需具一年業界經驗，以及在職者每六年至少需六個月產業研習，但技高已很難聘請到合格教師，加上法令更是難上加難，應重新規劃更合理做法，訂定有效的在職持續增能方案。

另外，陳建佑也談到，技高和普通高中學生比例早年為70：30，但近年來快速消長，111年兩者比例已為57：43，提供國內基礎建設人力的技職學生數更在20年內驟降了38.5%，人才缺口直接導致百業缺工。

陳建佑認為，從國中到技高、技專校院三階段升學進路和課程缺乏統整，甚至很多國中或技高老師本身是持普通大學學歷，對技職一知半解，三者應統整，從國中端就讓學生了解技職教育的本質，擺脫技高是次要選擇的刻板印象。

另外，高中學校校長協會理林恭煌則建議，我國技職好手在世界技能大賽的成績有目共睹，不輸體育國手，應比照運動國手創設「國際技能競賽培訓中心」，提供完整的訓練團隊、科學教育課程、心理負荷調整，拔擢技職選手。

問問2024總統候選人第二場，邀集全國私立中學聯盟、高中校長協會等團體聚焦技職教育議題，提出技職人才雪崩、私校辦學困境、技職師培法規窒礙難行等數個問題，向明年總統候選人賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘等提問，也於今日揭曉八月場「108課綱」候選人回應，柯文哲、賴清德10題全答，侯友宜僅答5題，郭台銘則尚未回應，詳細回應可參考：https://2024.unews.com.tw/index.php?do=round&id=1