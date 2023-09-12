中小學導師加給11年未調 基層抗議

明年基本工資月薪與時薪都將調漲，但全國教育產業總工會昨發函給教育部，指出中小學導師每月三千元的職務加給，已十一年未調升，歷年主管職務加給卻會跟隨基本工資調升，明顯的差別待遇已讓基層教師怨聲載道，形同變相減薪。

基本工資連八漲，中小學導師職務加給與特教職務加給，卻多年未調。全教產理事長林碩杰表示，中小學導師除本身課務外，還必須在導師時間、學生午餐、午休、學生打掃時間，擔任生活教育指導教師角色，也得幫忙收學生代收代辦費，下班後甚至需負責親師溝通。

林碩杰指出，高中職導師因應新課綱上路，除提供學生選修課程選課指導，也要負責學生的彈性學習，尤其高中職學生因心智年齡成熟，生涯規畫、情感教育等都是導師需面對的挑戰；面對複雜的升學指導、學習歷程製作與上傳，導師也需隨時回答學生及家長各類問題，下班後更得隨時待命。

林碩杰表示，中小學導師的工作量從未減少，政府歷次調薪卻僅調升主管職務加給，無疑是差別待遇。全教總昨為此正式發函教育部，呼籲教育部應藉此次勞動部採用新式計算方式的機會，合情、合理調高中小學導師職務加給。

針對導師職務加給是否調升，教育部表示，將考量校內各類教師待遇之衡平性，並視教學現場實際狀況另依程序檢討。