私大補助仍有1.3萬元差距 教團籲學雜費齊一、訂收費上限

明年2月起政府補助私立大專校院學雜費3.5萬元，台灣私立學校教育產業工會等多個教育團體卻指出，此舉非分配正義的根本之道，忽略私校學生仍有五花八門的「雜費」，至少仍有1.3萬元差距。另外，高教已從菁英教育轉變為大眾教育，我國高等教育經費占GDP比率卻遠低於OECD國家的1.4%，更何況公校使用大幅經費，私校僅能分配到杯水車薪，呼籲政府消弭公私校差異，從學生學雜費齊一、教職員待遇齊一著手，邁向高教公共化。

台灣私立學校教育產業工會今天以「消弭公私校差異 推動高教公共化」為題，舉行高等教育改革論壇。由守護台灣教育平台、高等教育產業工會、台灣教授協會、台灣學生聯合會共同協辦，共囊括改善高教資源不均、改善高教勞動條件、公私校合併等三大主題，立委范雲也出席提出建言。

高教工會理事長周平表示，台灣公私立大學差別待遇，資源分配不正義，衍生出結構性矛盾，包含長期以來台灣公私立差距帶來明顯階級分割線，公私校學生家庭社經地位有明顯差別，台灣高等教育出現「逆向分配」越富有者能獲得經費更多，這已違反公平正義。

周平說，現代國家應把注意力放在弱勢學生身上，盡管政府日前提出學費補助，仍是為德不卒。公私立學校學生學雜費應齊一，且學費來源應該自政府，但我國對高教投注比例在OECD卻是敬陪末座，若要達OECD水準至少1%，應投入約目前2.5倍、1837餘億的經費，調漲學費多挹注200多億，仍是杯水車薪。

台灣私立學校教育產業公會監事會召集人陳秋瑩表示，政府應增加國家高教經費，投入達OECD國家水準至少1%；另應檢視各校學生學雜費，公立大學每年學雜費約6.2萬元，私立大學約11萬元，加上政府補助後，仍有1.3萬元的差額，建議政府訂定私校學雜費上限，並逐年補助私校生6500元學雜費，兩年內消弭私校平均高出的1.3萬元差距。

陳秋瑩也呼籲，政府應提高補助私校人事費，並透明化校務基金應用與監督機制，另要思考公私校法併校方案，檢討區域資源分配不均問題。

台灣學生聯合會秘書長黃亭偉表示，廣設大學政策推動後，當今全國25歲至29歲有大學文憑的青年，較上一世代（45至49歲）成長三倍，但私校經營仰賴學雜費，少子化卻讓私校把腦筋動到學生身上，例如中州科大招外籍生拿補助，甚至讓學生打黑工上繳薪資給學校，或不當解聘教師，這些狀況都顯示高教需要結構性改革。

守護台灣教育平台理事長吳瑞北表示，台灣大學國際排名連年倒退，高教已出現警訊。他說，教育目的要提升教育品質及績效，但教育部卻不斷排除私立大學，包含公立大學相關計畫若經費未用罄，可留於校務基金繼續使用，私校則要繳庫，且民間捐贈功效可免稅，私校則有上限。他呼籲，當改進私大稽核制度後，確保經費用於提升教育品質，才能兼顧每位學生。