砸52億促外籍生留台工作 教育團體憂壓縮國人就業機會

教育部日前配合行政院政策推出「促進國際生來台暨留台實施計畫」，將由國發基金提供外籍生學雜費、企業負擔生活津貼，盼至2030年留用21萬外籍生投入本國企業。但全國教育產業工會今天質疑，恐壓縮國內人才就業機會。教育部則回應表示，是依照產業需求，擴大人才招募策略。

教育部「促進國際生來台暨留台實施計畫」預計將於歐美和新南向國家設置10個海外基地，並由國內大專校院攜手企業推動新型專班招募外籍生，該方案將由國發基金提供外籍生二年學雜費，再由企業提供每月1萬元的生活津貼，預計明年起至2028年將投入52億，預估2030年可招收逾32萬人，並未國內產業留用21萬人。

但全教產認為，政府砸52億搶海外人才，且政策傾向讓學生留台工作，樂見國際生自費來台擴增國內學校生員，但政府補助優秀國際生，不只定義不明確，且未來若要留台工作至少兩年，恐壓縮國內人才就業機會，「教育部說好的給年輕人機會呢？」恐是捨近求遠。

教育部則表示，該政策是因應台灣少子化嚴峻，多個產業缺工加上國際人才競爭，國發會已於110年推動強化人口及移民政策，即透過擴大吸引及留用僑外生，希望擴大來台就學僑外生人數，並於畢業後留台工作。

教育部也說，促進國際生來台暨留台實施計畫是配合國發會策略，教育部也將與學校及企業共同建立篩選機制，吸引優秀學生來台就學，並藉強化國際學生就業輔導措施，促進國際學生留台就業。