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宜蘭免費營養午餐滿意度達9成 有3項仍有加強空間

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
經過調查，宜蘭縣國中小學免費營養午餐滿意度達9成，不過有3個項目的滿意度未達8成，縣府已輔導學校改善。圖／讀者提供
經過調查，宜蘭縣國中小學免費營養午餐滿意度達9成，不過有3個項目的滿意度未達8成，縣府已輔導學校改善。圖／讀者提供

宜蘭縣推動國中小免費營養午餐調查結果，滿意度達九成，不過審計部宜蘭審計室指出，部分調查項目的滿意度未達八成，其中菜色豐富多變化、午餐供應量及烹調口味項目，可以再提升改善。

根據審計單位最近提出的調查報告，縣政府從111學年度第一學期開始，把營養午餐費用從每人每餐42元調整為45元，共追加985萬餘元預算，每學期辦理兩次營養午餐滿意度調查，調查項目包含午餐供應量、烹調口味、衛生、菜色及整體滿意度共5項。

根據縣政府提供111學年度第一學期第二次營養午餐滿意度調查結果，調查項目滿意度均達九成以上，但是南澳高中、大同國小、南安國小、大福國小、南澳國小、金岳國小、馬賽國小等12所學校，其中菜色豐富多變化、午餐供應量及烹調口味的滿意度未達八成。

審計室提醒縣政府注意問題並改善，縣政府表示，學校及廠商的營養師都是依照「學校午餐食物內容及營養基準」作為設計菜單，提供學生成長、發育、學習與活動所需足夠營養成份，對於審計單位提示改善項目，這些學校在第二學期已經有所改善，縣政府也會持續輔導學校適時調整營養午餐的供應份量，並做到食材多樣化，讓口味烹調更符合學生喜愛。

另外依照規定，學校營養午餐必須執行測定起鍋溫度、午餐檢體樣品保留48小時，審計室在今年3月間前往部分學校勘查，發現南澳國小、蓬萊國小、凱旋國小沒有達到標準，請縣政府輔導改善。對此縣府教育處說，今年5月輔導後已確實依照規定存留午餐檢體，經確認人員簽章。

學校營養午餐檢體必須保留48小時，審計室在今年3月間勘查發現南澳國小、蓬萊國小、凱旋國小沒達到標準，經輔導5月已經改善。圖／縣政府提供
學校營養午餐檢體必須保留48小時，審計室在今年3月間勘查發現南澳國小、蓬萊國小、凱旋國小沒達到標準，經輔導5月已經改善。圖／縣政府提供

營養午餐 南澳

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