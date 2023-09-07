宜蘭免費營養午餐滿意度達9成 有3項仍有加強空間

宜蘭縣推動國中小免費營養午餐調查結果，滿意度達九成，不過審計部宜蘭審計室指出，部分調查項目的滿意度未達八成，其中菜色豐富多變化、午餐供應量及烹調口味項目，可以再提升改善。

根據審計單位最近提出的調查報告，縣政府從111學年度第一學期開始，把營養午餐費用從每人每餐42元調整為45元，共追加985萬餘元預算，每學期辦理兩次營養午餐滿意度調查，調查項目包含午餐供應量、烹調口味、衛生、菜色及整體滿意度共5項。

根據縣政府提供111學年度第一學期第二次營養午餐滿意度調查結果，調查項目滿意度均達九成以上，但是南澳高中、大同國小、南安國小、大福國小、南澳國小、金岳國小、馬賽國小等12所學校，其中菜色豐富多變化、午餐供應量及烹調口味的滿意度未達八成。

審計室提醒縣政府注意問題並改善，縣政府表示，學校及廠商的營養師都是依照「學校午餐食物內容及營養基準」作為設計菜單，提供學生成長、發育、學習與活動所需足夠營養成份，對於審計單位提示改善項目，這些學校在第二學期已經有所改善，縣政府也會持續輔導學校適時調整營養午餐的供應份量，並做到食材多樣化，讓口味烹調更符合學生喜愛。