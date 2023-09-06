農家女孩翻轉人生！仁德醫專陳采暄獲護理師高考榜眼

苗栗縣仁德醫專護理科學生陳采暄，以全校第一名的優異成績畢業，參加今年護理師高考成績也出爐，榮登榜眼；來自務農家庭的陳采暄坦言「務農真得太辛苦了！」校方也祝賀她取得好成績，農家女孩華麗變身白衣天使，終將夢想成真。

校方表示，陳采暄同學來自雲林縣東勢鄉，家中務農，當年錄取仁德醫專護理科時，雖在家鄉名列前矛，但與全國考生相較，成績只能說是普通，在校五年來，她全心投注於課業，都保持全校前三名，更以全校第一名的亮眼成績畢業。

媽媽是陳采暄立志成為護理師的原動力！童年時，她常看到躺著或是趴著的媽媽，家中龐大的經濟負擔使得病情加劇，近年又因病痛反覆進出醫院；雖然媽媽總是微笑著說不必擔心，但她深知非考上護理師不可，這樣才能照顧母親與改善家境。

「我的目標只是考上，沒想到要拿榜眼！」陳采暄說， 從一年級的留校夜自習，到二年級起的夜間輔導課，乃至於五年級的加強班與最後的衝刺班。因為沒有錢補習，當別人都去補習班，或是看線上課程時，她只能上網找考古題來練習，再回到課本強化基礎知識，一路走來全仰賴學校的各式輔導計畫與老師的指導。

在校期間，課餘都在家工作，因爸爸擁有台灣農產追溯，常跑北高兩地小農市集販售，需要包裝產品的人力，寒暑假也要協助銷售，全家以行動支持爸爸的友善農作理念，但也深深體會，務農真得太辛苦了！護理師高考能取得好成績，很開心，未來也會朝自己目標繼續前進。