快訊

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

賴清德新北萬里老家有問題 新北市府勘查證實：確實是違建

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農家女孩翻轉人生！仁德醫專陳采暄獲護理師高考榜眼

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
仁德醫專護理科學生陳采暄，以全校第一名的優異成績畢業，今年護理師高考成績也榮登榜眼。圖／校方提供
仁德醫專護理科學生陳采暄，以全校第一名的優異成績畢業，今年護理師高考成績也榮登榜眼。圖／校方提供

苗栗縣仁德醫專護理科學生陳采暄，以全校第一名的優異成績畢業，參加今年護理師高考成績也出爐，榮登榜眼；來自務農家庭的陳采暄坦言「務農真得太辛苦了！」校方也祝賀她取得好成績，農家女孩華麗變身白衣天使，終將夢想成真。

校方表示，陳采暄同學來自雲林縣東勢鄉，家中務農，當年錄取仁德醫專護理科時，雖在家鄉名列前矛，但與全國考生相較，成績只能說是普通，在校五年來，她全心投注於課業，都保持全校前三名，更以全校第一名的亮眼成績畢業。

媽媽是陳采暄立志成為護理師的原動力！童年時，她常看到躺著或是趴著的媽媽，家中龐大的經濟負擔使得病情加劇，近年又因病痛反覆進出醫院；雖然媽媽總是微笑著說不必擔心，但她深知非考上護理師不可，這樣才能照顧母親與改善家境。

「我的目標只是考上，沒想到要拿榜眼！」陳采暄說， 從一年級的留校夜自習，到二年級起的夜間輔導課，乃至於五年級的加強班與最後的衝刺班。因為沒有錢補習，當別人都去補習班，或是看線上課程時，她只能上網找考古題來練習，再回到課本強化基礎知識，一路走來全仰賴學校的各式輔導計畫與老師的指導。

在校期間，課餘都在家工作，因爸爸擁有台灣農產追溯，常跑北高兩地小農市集販售，需要包裝產品的人力，寒暑假也要協助銷售，全家以行動支持爸爸的友善農作理念，但也深深體會，務農真得太辛苦了！護理師高考能取得好成績，很開心，未來也會朝自己目標繼續前進。

護理師 補習

延伸閱讀

國外護理師月薪達18萬 專家：留人靠加薪、降低護病比

護理薪資低廉 基層護理師現身吐真言

吃飯10分鐘、上廁所6分鐘 7千醫護網路提案要勞權

明年護理師缺額恐達2.4萬人 立院法制局籲合理護病比率

相關新聞

農家女孩翻轉人生！仁德醫專陳采暄獲護理師高考榜眼

苗栗縣仁德醫專護理科學生陳采暄，以全校第一名的優異成績畢業，參加今年護理師高考成績也出爐，榮登榜眼；來自務農家庭的陳采暄...

讀人社科系沒「錢」途？高中生提最大疑問 中研院士妙回

高中人社營、人社班運作約20年，近年卻因社會風氣「重理工、輕人文」，衝擊人社「錢」景。儘管中研院院士朱敬一等人出手相救，...

新世代重理工輕人文 學者：父母受填鴨教育對文史反感

不只中研院院士，擔憂人社科系遭邊緣化，許多人文學者自行搭建平台，希望用更活潑生動的方式讓下一代接受人文教育。台大歷史系教...

讀文組也能在AI界大賺 重磅學者開課：這一點比錢途更重要

勞動部2022年初任人員薪資統計，學士畢業的初任人員以就讀醫藥衛生學門薪資3.7萬元最高，其次是教育學門3.6萬次之，人文藝術學門則和服務學門墊底，初任人員薪資僅2.9萬元。有研究所學歷者，資訊通訊科技學門薪資6萬元最高、工程製造及營建5.6萬元次之，人文藝術和服務學門墊底，僅有3.8萬元。 半導體、AI席捲全台，台灣高中、大學重理工輕人文。中研院士朱敬一、王汎森關切，近期號召多名重量級學者，身體力行前往高中開導論課，盼能重振人社班教學與學習熱情。首堂課昨在台中女中登場，由朱敬一《導論：通識教育與經典閱讀》打頭陣，學生也在聽講後踴躍提問，卻有多道題目與人社「錢」途有關。讀文組真的會吃土嗎？學者指出「這一點」更重要。

東海大學發行校友證 蔡其昌代言號召校友回歸

東海大學為凝聚校友力量今天發行「東海大學校友證」，立法院副院長蔡其昌、金可集團董事長蔡國洲擔任代言人，號召全球15萬名校...

李棟樑慰問北市各特教學校 提前向老師賀節

教師節與中秋節將屆，懷恩、陳玲基金會董事長李棟樑，特別前往台北市所屬四所特殊教育學校，慰問老師們的辛勞，同時頒贈助學金給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦