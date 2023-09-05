讀人社科系沒「錢」途？高中生提最大疑問 中研院士妙回

高中人社營、人社班運作約20年，近年卻因社會風氣「重理工、輕人文」，衝擊人社「錢」景。儘管中研院院士朱敬一等人出手相救，盼能重振人社班學習熱情，但在演講過後，仍有不少在校生提問關心人社「錢」途，當場請教院士「如何讓不懂的人，能明白學習人社的意義？」。

朱敬一對此回應，人社知識能讓大家成為一個完整的人，雖人通識教育跟賺錢關係比較小，但通識能讓你健康的賺錢。

今年全國共有18所高中人社班、語資班，參與中研院人社基礎人才培育計畫，但在此前，已有多校面臨經營困境而收攤。

本報盤點，高雄女中人社實驗班順應新課綱不再續辦；近二年建國中學、北一女中人社班接連停招；台南一中語資班專為社會組設計，今年送走六位畢業生後停辦，反觀雙語實驗班為自然組設計課程，可達成年年滿招，人文、理工盛行風氣可見一斑。

新課綱四年前上路，增設人文社會選修課，仍挽不回高中人社、語文資優班式微趨勢，大學人文類科學生人數也逐年減少，尤其疫情又讓人社課程大打折扣，近期引發中研院士朱敬一、王汎森關切，集結多名重量級講座教授，共同推出「人社導論＋經典閱讀」課程計畫，每個主題兩周、每周三小時，學員包含台中女中、台中一中等四校共102名學生。

首堂課由朱敬一《導論：通識教育與經典閱讀》打頭陣。他表示，當初舉辦人社營、創建人社班，便是希望不再看到「讀完經濟，就對經濟沒興趣；讀完法律，就對法律沒興趣」，盼重新培養大家對人社知識理解，補足通識教育不足。

但人社營、人社班運作約20年，社會氛圍衝擊人社「錢」景，人社班課程也因疫情衝擊大打折扣。朱敬一說，疫情不能實體上課，「講笑話也不會笑」，就很無聊。就他觀察，網路課讓師生缺乏互動，經過三年後就散掉了，這次重新辦活動，希望重新帶起動能，不因疫情有所影響。

學生也在聽講後踴躍提問，卻有多道題目與人社「錢」途有關。還有學生分享，當自己在社群ＰＯ文談自己讀「人社」時，曾被同學反問「是哪個社團？」

朱敬一對此回應，人社知識能讓大家成為一個完整的人，儘管通識教育跟賺錢關係比較小，但通識能讓你健康的賺錢。他以當醫生為例，若通識涵養夠，會讓你職業生涯豐富愉悅許多；又好比對社會很有貢獻的「科學怪人」，或是網路上曾論及10個最受人討厭又有成就的科學家，牛頓就是其一，「因為他會種族歧視」。

中研院社會所所長陳志柔也補充，許多人社畢業生也在產業界、AI界賺大錢，但健康的賺錢更為重要。他強調，人社科系都有這種畢業生，別以為讀人社後出來找不到工作，大家可去網路搜尋。

台中一中學生林柏佑表示，語資學生要讀理組也可以，「不希望變理工怪獸」，因此選讀語資班；台中女中學生莊同學表示，家人反而希望她讀法律走社會組，不用想錢賺多還賺少，選讀人社班也是因為資源較普通班多，儘管學業負擔較重，只要做好時間管理就不擔心。

建國中學二年級學生曾敬堯是最後一屆人社班學生，正著手進行獨立研究，當聽聞院士赴中區開班授課，他受訪時坦言「很羨慕」。他表示，回顧高一課程，上學期由大學教授入校教人社導論，但難度高，好比大學通識課直接搬來高中上，校內人社多元選修也沒想像中樂觀。

朱敬一則說，該課程計畫將在中區試辦一年，每場也會經錄影後製後公開放映；教育部長潘文忠今天也親臨開業式鼓勵在場師生，並坦言全世界被科技、資訊強烈襲擊之下，人社科學始終扮演核心角色，才能更有「人味」。

潘文忠也說，除了人社班，教育部在新課綱鼓勵多元選修課程，學生需要的不只是自己喜愛、專門領域，而是需要跨域理解，將持續跟中研院、大學、高中努力。