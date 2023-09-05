人社導論開業式 潘文忠：科技＋人文才能更有「人味」

中研院院士朱敬一、王汎森等人集結多名重量級講座、規畫14個人社經典導讀主題，直奔台中女中人社班開課，盼重新帶起人社班的教學與學習熱情。教育部長潘文忠今天親臨開業式鼓勵在場師生，並坦言全世界被科技、資訊強烈襲擊之下，非常難得有機會讓學生接觸更多人文與社會科學。他認為，「科技＋人文」不只要方便、快速，人社科學始終扮演核心角色，才能更有「人味」。

根據中研院「人社導論＋經典閱讀」課程計畫，每個主題兩周、每周三小時，前面二小時演講，最後一小時由課堂助教帶領進行分組討論。學員除了台中女中人社班以外，另包含彰化女中人社班，以及台中一中、文華高中語文資優班共102人。

潘文忠致詞時表示，在全世界被科技、資訊強烈襲擊之下，非常難得有機會讓學生接觸人文與社會科學的參與學習，他感謝中研院及各大學、高中提供環境。他也說，同學所接觸的，幾乎是國內鼎鼎大名，非常關心人社科學要永續、要有人接棒的學者，如同大家所在的台中女中人社班，成立至今也超過15年。

潘文忠也提到，過去人社班開設導論、經典導讀閱讀，或是跨出校門進行田野研究，人社科學可以主導人類面對重要議題，也能思考人類未來長久發展，不管人文或環境，仍需要有堅實的人文社會基礎。

潘文忠說，除了人社班，教育部在新課綱鼓勵多元選修課程，包含自主學習課程，學生在學習生涯發展，需要的不只是自己喜愛、專門領域，而是需要跨域理解，這對同學們未來發展有更多視野，教育部會持續跟中研院、大學、高中努力。

潘文忠表示，數位、科技、資訊對人類有很大影響，但要應用產生效益，終究還是在於人文應用。他說，「科技＋人文」不只要方便、快速，人社科學始終扮演核心角色，才能更有「人味」。