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重理工輕人文院士憂 直奔高中推廣人社課 朱敬一打頭陣

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
中研院院士朱敬一、王汎森等人集結多名重量級講座、規畫14個人社經典導讀主題，直奔高中現場開課，首堂課由朱敬一《導論：通識教育與經典閱讀》打頭陣。記者黃仲裕／攝影
中研院院士朱敬一、王汎森等人集結多名重量級講座、規畫14個人社經典導讀主題，直奔高中現場開課，首堂課由朱敬一《導論：通識教育與經典閱讀》打頭陣。記者黃仲裕／攝影

人社科系就業出路和薪水普遍被認為不如理工科系，政府又大力推廣資通訊領域，重理工輕人文，不只大學人文科系招生受影響，連帶讓高中語文資優、人文社會資優班報名人數逐年減少。如今疫情已過，中研院院士朱敬一、王汎森等人集結共7名重量級傑出講座、規畫14個人社經典主題，直奔高中開課，並將課程錄影後製後完全對外開放，盼重新帶起人社班的教學與學習熱情。

新課綱增設人文特色課程，由各校教師自行推出多元選修，今年度全國共有18所高中人社班、語資班，參與中研院人社基礎人才培育計畫，受新冠疫情、108新課綱等環境變化影響，近年讓高中人社營、人社班經營備受挑戰，已有多校面臨經營困境，也讓不少院士憂心學生選課偏食。

首堂課由朱敬一《導論：通識教育與經典閱讀》打頭陣。他致詞時表示，人社班有一重點是經典閱讀，人社經典很重要，好比學音樂會知道貝多芬第九號交響曲，學歷史會知道司馬遷《史記》，學文學會知道《紅樓夢》。他說，經典在人社知識中，絕對扮演關鍵角色。

近三年受疫情衝擊，實體課改為網路課。朱敬一說，以前每個高中經典閱讀，都會有大學教授幫忙，過去3年疫情搞得大家都很累，不能實體上課，「講笑話也不會笑」，就很無聊。就他觀察，近三年師生缺乏互動，經過三年後就散掉了，這次重新辦活動，希望重新帶起動能，不因疫情有所影響。

根據中研院「人社導論＋經典閱讀」課程計畫，每個主題兩周、每周三小時，前面二小時演講，最後一小時由課堂助教帶領進行分組討論。學員除了台中女中人社班以外，另包含彰化女中人社班，以及台中一中、文華高中語文資優班。

其中，秋季班師資包含台灣大學中文系講座教授鄭毓瑜、台大音樂所創所所長與特聘教授王櫻芬、中研院歐美所特聘研究員單德興、中研院史語所特聘研究員王汎森、台大心理系名譽教授考試院長黃榮村、台大法律系特聘教授陳昭如，將分別為學生帶來文學、史學、哲學、法律等領域的經典課程。

教育部國教署高中人社人才培育計畫計畫主持人、中研院社會所所長陳志柔表示，該計畫自民國93年起至今剛好20年，由中研院擔任研究單位，從北到南有不同大學擔任子計畫單位，再輔導不同高中。本次活動屬中區子計畫，由清華大學、東海大學負責中區高中，他也強調今年很特別，「畢竟沒辦法每年都有院士幫我們主持課程」。

陳志柔也提到，朱敬一院士自民國98年就在中女中上過導論課，也曾赴高雄女中、花蓮女中上導論，由他出來號召14個經典主題閱讀課，並由4院士組成這一學年的課程，還找了不同14個研究生擔任助教分組討論，持續培養人社基礎研究人才。

中研院「人社導論 經典重新來敲門」今天開業式，學員除了台中女中人社班以外，另包含彰化女中人社班，以及台中一中、文華高中語文資優班。記者黃仲裕／攝影
中研院「人社導論 經典重新來敲門」今天開業式，學員除了台中女中人社班以外，另包含彰化女中人社班，以及台中一中、文華高中語文資優班。記者黃仲裕／攝影

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中研院 疫情 院士

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