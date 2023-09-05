重理工輕人文院士憂 直奔高中推廣人社課 朱敬一打頭陣
人社科系就業出路和薪水普遍被認為不如理工科系，政府又大力推廣資通訊領域，重理工輕人文，不只大學人文科系招生受影響，連帶讓高中語文資優、人文社會資優班報名人數逐年減少。如今疫情已過，中研院院士朱敬一、王汎森等人集結共7名重量級傑出講座、規畫14個人社經典主題，直奔高中開課，並將課程錄影後製後完全對外開放，盼重新帶起人社班的教學與學習熱情。
新課綱增設人文特色課程，由各校教師自行推出多元選修，今年度全國共有18所高中人社班、語資班，參與中研院人社基礎人才培育計畫，受新冠疫情、108新課綱等環境變化影響，近年讓高中人社營、人社班經營備受挑戰，已有多校面臨經營困境，也讓不少院士憂心學生選課偏食。
首堂課由朱敬一《導論：通識教育與經典閱讀》打頭陣。他致詞時表示，人社班有一重點是經典閱讀，人社經典很重要，好比學音樂會知道貝多芬第九號交響曲，學歷史會知道司馬遷《史記》，學文學會知道《紅樓夢》。他說，經典在人社知識中，絕對扮演關鍵角色。
近三年受疫情衝擊，實體課改為網路課。朱敬一說，以前每個高中經典閱讀，都會有大學教授幫忙，過去3年疫情搞得大家都很累，不能實體上課，「講笑話也不會笑」，就很無聊。就他觀察，近三年師生缺乏互動，經過三年後就散掉了，這次重新辦活動，希望重新帶起動能，不因疫情有所影響。
根據中研院「人社導論＋經典閱讀」課程計畫，每個主題兩周、每周三小時，前面二小時演講，最後一小時由課堂助教帶領進行分組討論。學員除了台中女中人社班以外，另包含彰化女中人社班，以及台中一中、文華高中語文資優班。
其中，秋季班師資包含台灣大學中文系講座教授鄭毓瑜、台大音樂所創所所長與特聘教授王櫻芬、中研院歐美所特聘研究員單德興、中研院史語所特聘研究員王汎森、台大心理系名譽教授考試院長黃榮村、台大法律系特聘教授陳昭如，將分別為學生帶來文學、史學、哲學、法律等領域的經典課程。
教育部國教署高中人社人才培育計畫計畫主持人、中研院社會所所長陳志柔表示，該計畫自民國93年起至今剛好20年，由中研院擔任研究單位，從北到南有不同大學擔任子計畫單位，再輔導不同高中。本次活動屬中區子計畫，由清華大學、東海大學負責中區高中，他也強調今年很特別，「畢竟沒辦法每年都有院士幫我們主持課程」。
陳志柔也提到，朱敬一院士自民國98年就在中女中上過導論課，也曾赴高雄女中、花蓮女中上導論，由他出來號召14個經典主題閱讀課，並由4院士組成這一學年的課程，還找了不同14個研究生擔任助教分組討論，持續培養人社基礎研究人才。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言