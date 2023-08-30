高中生選系「偏食」…攻讀人文類科僅19% 中研院士也來搶救

考分會統計近年外語群等人文社會相關學群缺額率居高不下，成為大學討論來年招生名額時首先減招的對象。教育部最新一期大專校院概況統計指出，就讀人文類科學生佔比僅不到20%，外語等學門近年人數亦持續下跌。學界指出，高中生選系階段即開始「偏食」，國家政策也不斷強化優秀人才只能當醫生、工程師，而未想到文學家、金融家等可能性。

教育部111學年大專校院概況統計將大學學科粗分為三大類，根據統計，攻讀生命科學、物理及化學科學的科技類科學生最多，占比高達45%，其次則為社會類科35%，人文類科包含教育、藝術、人文等學門僅19%。

又綜觀細部統計，教育部將大專校院細分27個學門，人文學門106學年還有1.5萬名學生，111學年僅剩1.3萬名；外語學門106學年約9萬名，111學年剩7.4萬。反之，資訊通訊科技學門近年則略增，從106學年的8萬增加為8.3萬人。人文社會學科視為，近期也引發王汎森等中研院士關切，願赴高中和學子講學。

不只大學端，一不具名高中老師分析，高中生選系「偏食」是近年顯而易見的趨勢，也導致近年西半部不少明星高中人社班陸續關閉，且不少注重升學的高中，一類組班級近年都在減少中，只要有讀書能力多傾向進入二、三類組，如學校去年一類組班級直接少掉一個班，也影響老師排課。

全教會副理事長張瓊方表示，國家資源近年非常偏向理工科，甚至高中端競賽也側重理工科，人文學科除奧林匹亞地理競賽外幾乎很少，可見教育端在人文學科投注的資源明顯少於理工科，而家長、學生也很實際，既然國家投注資源在理工科延伸產業且薪資優渥，學生當然往此流動。

張瓊方也指出，國家政策不斷強化資通訊產業是護國神山，優秀人才只能當醫生、工程師，卻未想到文學家、金融家等可能性。國內想復振人文學科，不能只靠單純的開設課程，而是應比照理工科搭配政策配套，才可能有全面性的改變。

教育部長潘文忠回應，學生選擇科系、未來徑路還是要以自身興趣為主，高中端社會科也開設探究與實作等課程，嘗試讓學生有更多機會接觸人文社會學科。然而國發會仍會整體評估國內產業，由教育部和大學研處整體高教人才養成，近年全世界資通訊產業發展迅速，國內也要考慮產業發展需求。