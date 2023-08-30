開學代理教師荒嚴峻 教長潘文忠認了今年不易找人

中小學今天開學，但雙北地區不少學校仍未找到代理教師，台北市教育局日前表示，只好請正式教師超鐘點，多多擔待。教育部長潘文忠回應，今年由國教署盤點、釋出教師正式職缺缺額，逾5000名教師上岸補足正式缺，才導致部分學校不易找代理教師。

本報日前報導，開學前不少學校已40招卻仍苦等不到代理教師，只能要求正式教師超鐘點，但恐怕將勞累一個學期，甚至恐出現其他科別教師代打上陣的狀況。

教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時指出，因先前疫情加上各縣市少子化，因此多保留正式教師職缺，部分縣市保留比例更接近20%，也讓很多代理教師近年難考取正式職。

但潘文忠也說，隨疫情趨緩，也要求國教署盤點正式職缺、釋出保留員額，以此增聘更多教職。教育部了解，今年就有逾5000位教師考取正式職缺，逾5000名代理教師上岸，但也導致部分學校於新學年找代理教師時較為困難，但確實讓師資生看到了擔任正式職缺的機會。

潘文忠說，部分縣市政府也請學校於過渡階段，請正式教師先超鐘點、達成教學正常化。也請國教署和各縣市了解，會再視整體需求討論師資培育狀況。