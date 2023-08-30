聽新聞
test
0:00 / 0:00

捨不得學生沒導師 家長改行代教職

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

位在故宮後山的台北市溪山實驗國小，由於是學季制，二周前已開學，但開學前代理教師變卦，直到前天才把人全找齊。其中一位新進代理教師，是該校家長會前會長吳曉東，他捨不得學生開學沒導師，意外踏上教育路。

溪山國小校長施春明表示，今年招考狀況多，前後約招募七位代理教師，直到開學前都還未招滿。這也讓溪山國小一度只能讓主任、教師超鐘點應急。

吳曉東的孩子三年前從溪山國小畢業，他說，校長在開學前一周打來，詢問能否應聘，起初相當掙扎，但當校長一句「你捨得六年級學生開學沒有導師嗎？」讓他決定扛下重擔，每天早上六時四十分出門，傍晚五時才回家，幾乎快比兒子「上課」時間長。

溪山實小會為每位新進教師指派校內教師帶領適應環境。巧的是，他的「師父」便是才剛帶他兒子畢業的五年級導師，施春明也笑稱這是「教完兒子教爸爸」。

面對家長、教師的身分角色對調，吳曉東坦言「真心不容易」，前者是要求與期許，後者是被期待與要求。而在開學前的校務會議，他也被叮嚀，要時刻提醒自己現在是老師不是家長，否則帶班可能會被各方意見打亂教學計畫。

【文教熱話題】

▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

代理教師 爸爸

延伸閱讀

捨不得學生開學沒導師 代理教師荒讓「家長」意外轉行

全新的淡海國小開學前迎新生 學童家長體驗新校園

迎開學！北市學校周邊30日起 恢復上下學行人時相

開學前腸病毒流感升溫 桃市校園清消備戰

相關新聞

捨不得學生開學沒導師 代理教師荒讓「家長」意外轉行

台北市溪山實驗國小位在故宮後山，由於是學季制，二周前已經開學，但開學前代理教師變卦，直到昨天才把人全找齊。其中一位新進代...

200場表演翻轉台語「三中」印象 史哲：講台語要打金牌

文化部今年首度偕同56組表演藝術團隊共同推動國家語言傳承，辦理「鼓勵表演藝術台語主流化計畫」，共支持200場次以上節目，...

豐中案重啟調查校方仍認定「霸凌不成立」 教育局：完全無法認同

台中市豐原高中男高中生今年2月疑遭師長和教官霸凌後輕生，涉案的學務主任遭停聘，校方的調查報告一度遭教育局退回重啟調查，調...

快開學代理教師找不到人 教團：庶務繁重仍領不到40Ｋ

明天中小學將開學，但雙北學校仍找不到代理教師。全國教師工會總聯合會今召開記者會，學校仰賴大量代理教師，甚至代理教師工作比...

教育部砸1.4億 改善偏遠、非山非市地區學生宿舍

為了提升教師前往「非山非市」公立學校任教的意願，教育部國教署自108年度起補助師生宿舍興建或修繕，只要符合教育部認定的偏...

校長領導卓越獎 林麗觀從農家女苦讀成校長 35年締造教育生涯大滿貫

教育部每年辦理「校長領導卓越獎」選拔，今年國中組共有5人獲獎，其中彰安國中校長林麗觀投身教育生涯35年，適性揚才的教育理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦