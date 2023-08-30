捨不得學生沒導師 家長改行代教職

位在故宮後山的台北市溪山實驗國小，由於是學季制，二周前已開學，但開學前代理教師變卦，直到前天才把人全找齊。其中一位新進代理教師，是該校家長會前會長吳曉東，他捨不得學生開學沒導師，意外踏上教育路。

溪山國小校長施春明表示，今年招考狀況多，前後約招募七位代理教師，直到開學前都還未招滿。這也讓溪山國小一度只能讓主任、教師超鐘點應急。

吳曉東的孩子三年前從溪山國小畢業，他說，校長在開學前一周打來，詢問能否應聘，起初相當掙扎，但當校長一句「你捨得六年級學生開學沒有導師嗎？」讓他決定扛下重擔，每天早上六時四十分出門，傍晚五時才回家，幾乎快比兒子「上課」時間長。

溪山實小會為每位新進教師指派校內教師帶領適應環境。巧的是，他的「師父」便是才剛帶他兒子畢業的五年級導師，施春明也笑稱這是「教完兒子教爸爸」。

面對家長、教師的身分角色對調，吳曉東坦言「真心不容易」，前者是要求與期許，後者是被期待與要求。而在開學前的校務會議，他也被叮嚀，要時刻提醒自己現在是老師不是家長，否則帶班可能會被各方意見打亂教學計畫。