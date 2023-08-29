教團：啟動日不明確 調查恐一延再延

教育部擬修「校園霸凌防制準則」將「師對生」與「生對生」調查處理機制脫鉤，同時預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案，針對教師不當行為依情節輕、重，分由學校派員或校事會議組調查小組調查。

教團認為，調查小組由外聘人員擔任可避免「師師相護」，但調查啟動日不明確恐讓調查期程一延再延。

教育部版修正草案列了廿二項修正要點；調查期程從原先的卅日、必要時得延長卅日，修正為二個月，必要時得延長二次、每次一個月。此外，教師不妥適行為若涉及教師解聘、停聘及不續聘者，將由校事會議成立調查小組調查，調查成員須自人才庫中遴聘專家學者，且採全部外聘。

全教總法務中心執行長林金財認為，修正案影響最大層面是直接在校事會議程序中進行師對生霸凌調查，代表若教師涉及不當管教、體罰或霸凌，統一由校事會議事實認定，簡化教師不適任調查流程。

不過，未載明調查啟動日，僅提及報告須在調查小組召開第一次會議起二個月內繳交，保留模糊空間，會讓調查期程一延再延。他建議，當校事會議決議組織調查小組時，即開始算二個月。全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務表示，若偏遠學校外聘委員不易，主管機關應予協助。