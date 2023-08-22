窮人靠教育翻身難？媒體人揭殘酷數據 網：審計部是最後良心
國教署為扶助中小學弱勢學生，提供多項學雜費減免、學習扶助資源等友善措施。對此，審計部最新「中央政府總決算審核報告」針對教育部相關措施給出審核意見，資深媒體人黃揚明也於臉書貼出文字內容，大嘆在台灣弱勢要靠教育翻身，恐怕是越來越難。
報告指出，國中教育會考標準參照評量方式區分為「A精熟」、「B基礎」、「C待加強」三等級，其中「C待加強」表示尚未具備國中基本學力。然而審計部檢視109學年度高三生名單，統計經濟弱勢學生國、英、數會考成績，得到「C待加強」的比率與一般生相比，竟相差逾2倍。
報告持續追蹤後續升學情形，109學年度高三經濟弱勢學生繼續升學者，比率不僅低於一般生，檢視繼續升學者就讀私校的比率，反而高於一般生；另一方面，檢視未繼續升學的原因，則以「經濟問題，需要賺錢」占55.80％為主因。
針對上述現象，審計部認為，經濟弱勢學生與一般生在國小升國中階段即存在學力落差，國中時期未能有效改善並逐步擴大，歷經高級中等教育也尚未能有效改善，再受家庭經濟等多重因素影響，經濟弱勢學生享有高等教育資源相對較少，仍居於劣勢。
對此，資深媒體人黃揚明援引決算審核報告表示，「常說，窮人、弱勢要靠教育翻身，其實在現在的台灣，越來越難了」。網友們也紛紛留言，「以前，這些孩子可以進技職教育體系，習得一技之長，成家立業。謝謝教改，一家家技職學校關閉了」、「教改已經把教育改成有錢人的遊戲了」、「審計部似乎是台灣最後的良心了」、「現在的考試制度很爛沒錯，但聯考真的也沒有多好，一樣是萬般皆下品唯有讀書高的展現」。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言