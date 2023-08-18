中市272校園設置太陽光電 年減5.2萬噸碳排放量

今年4月桃園一名國中女老師被發現在IG上露出全身刺青藝術照，遭家長投訴不適任，更遭市議員批評，最後即使獲清白，老師還是在各方壓力下傷心離職；22年前桃園一名國中老師公開出櫃也掀起軒然大波。教育界人士認為，新進老師比起上一輩更勇於表現自我，但多數家長期待老師要有「老師的樣子」，學生年紀越小，老師背負社會期待越大；10年前在朝會上脫口「我是娘炮」，引發關注的老師劉哲夫說，沒有違法的情況下，學校應該當老師後盾。

2023-08-18 08:00