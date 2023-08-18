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中市272校園設置太陽光電 年減5.2萬噸碳排放量

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市校園至今年7月底，共272校已設置太陽光電，圖為烏日國小光電。圖／台中市教育局提供
台中市校園至今年7月底，共272校已設置太陽光電，圖為烏日國小光電。圖／台中市教育局提供

台中市校園至今年7月底，共272校已設置太陽光電，8成以上的學校屋頂「種電」，種電總容量約85百萬瓦，每年可發電約1萬500萬度，年減5.2萬噸二氧化碳排放量，相當於種植430萬棵樹，學校每年可收10％回饋金，共4200萬元挹注校務發展，落實綠能校園目標。

台中市教育局積極推動校園種電，目前已有8成以上學校透過標租，找廠商在校舍屋頂設置太陽光電，學校減碳發電，還可領回饋金用在校務發展上。

教育局長蔣偉民說，教育局為培育台中市推動節能減碳與能源基礎教育，鼓勵學校於校舍屋頂設置太陽光電發電系統，除產生綠能外，也有助於校園頂樓降溫2至3度，並具環境教育意涵，學校除推動太陽能屋頂設置外，也善用各個角落營造太陽能的教學設施，讓學童在寓教於樂中感受綠能的應用。

蔣偉民指出，配合「再生能源發展條例」，建築物新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。目前台中市新建校舍皆在建築物屋頂規劃三分之一面積以上的綠能設施或設備，方便日後裝置太陽能板，政府、廠商及學校師生一起用行動減碳愛地球。

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台中市 教育局 種電 再生能源

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