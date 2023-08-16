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大學放榜了 選錯系有救嗎？ 進大學用這招改變命運

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

今年大學分發入學昨天放榜了，共有3萬7797人完成登記，預估錄取率和去年98.94％差不多。今年有4萬2252人報名，比去年大增1萬3166人，不過大學招生缺額卻從去年的1.4萬人大降至約4500人，因此就有升學專家表示「低分高就」效應今年將不復見。萬一沒有進入適合科系該怎麼辦？

新興選課評價網「OPT歐趴糖」表示，大學分科測驗去年首次登場，造成不少考生「低分高就」現象，進入比預期還要理想的校系，直呼「賺到了」、「超意外」。去年效應影響，助長今年考量參加分科測驗意願大增。

「OPT歐趴糖」品牌執行長蘇子朋說，在人人可念大學的時代，許多學生很擔心在校所學，無法滿足將來工作所需，建議在校時採取「策略性選課」，透過跨領域學程、修輔系、雙主修方式來壯大自己的知識背景技能，選到好老師、好教授的課就顯得格外重要。

分發入學放榜，有網友在社群平台發文歡呼文昌君好靈驗，也有人哀號沒進入屬意的學校，根據調查顯示，考生選填學校系所的主要考量，以依照個人興趣志向比例最高（67.6%)，其次是考量未來就業所需(44.7%)、剛好分數可念(35.8%)、父母/師長期待(20.7%)以及有產學合作機會(13.7%)。但進一步問及，若有機會重新選填志願，有5成5學生坦言自認「選錯系」，想要重新選擇系所，包括想改念較有產業前景的系所(22.9%)、改念有興趣系所(22.7%)以及名校優先/選校不選系(5.1%)。

目前大專校院的開課趨勢走向多元應用，同時鼓勵學生選修跨領域學程，甚至還有跨校選課的機制，要選到課程不難，但選到實用又符合興趣，還得順利「All Pass」的優質課程，才是學生最在意的事，因此平台開放至今不到一個月，就吸引超過1萬2千多名學長姐上線，分享選課經驗文章超過1萬6千多篇，提供課程內容說明、給分配比、授課教師禁忌等真實回饋內容，助攻同學贏在起跑點。

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分科測驗 放榜

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