餵藥案後缺師...北市公幼將裝監視器 幼聯總：雪上加霜

台北市今宣布「北市公幼全面加裝工作紀錄器」，引發幼教界一片譁然。幼教聯合總會執行長葉若蕎表示，餵藥案後幼兒園已經找不到老師，就連大學剛畢業的代理老師也找不到，若跟公托一樣強制裝設，家長三不五時要調閱監視器，「缺師」情況只會雪上加霜。

「為什麼要質疑老師？有可能對孩子怎麼樣嗎？」葉若蕎表示，餵藥案後應要回到親師良善互動，而不是用質疑態度去說要裝監視器，沒有尊重老師，老師跟家長要有良善互動跟溝通，才會有永續未來。

葉若蕎表示，現在幼教環境已不友善，加裝監視器只會更倒退，就像自己在職場工作，公司說監視器是政府規定要裝來做紀錄，一定也會不舒服；另外公托是立法要裝設監視器，倘若公幼也開始裝設，就會變得跟公托一樣，「家長說要調就調」，有很多幼師反映，家長三不五時就說要來調閱監視器，讓學校更忙，人力也會更吃緊，無形中對老師的壓力更大。

葉若蕎表示，幼兒園就是一個小社會，孩子間一定會有相處上的互動，不能完全避免「受挫」，孩子成長中不可能完全都是快樂、正向，若完全不能讓孩子心情不好，「這很奇怪，老師好難為，以後絕對不敢再管小孩，採取完全放任，避免糾正後，孩子回去亂講話，就會害到自己」。

葉若蕎強調，若全面說要裝設只為了要討好民意，沒有同理老師，只是惡性循環，讓很多人不想再當老師了，家長也不想再讓孩子進去幼教界，畢竟現在環境對老師不友善，一直互相質疑，「缺師」情況只會雪上加霜，「餵藥案後也沒有人出來道歉，老師成為政治下的犧牲品」。

「難道以後國小國中高中都也要裝嗎？」葉若蕎說，幼兒園時期的小朋友已會開始講話，不像托嬰中心的孩子沒有表達能力，裝設監視器的確可以保障雙方，而公幼應該回歸到教育意義的本質，而非單純裝設來監督老師，「沒有快樂的老師，也教不出健康快樂的孩子」。