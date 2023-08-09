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學校徵代課 工作量竟比專任多

聯合報／ 記者趙宥寧余采瀅徐如宜／連線報導

新學期教師人事陸續就位，卻有學校開出的代課教師缺，每周授課節數超過廿節，甚至需要協助科展、園遊會等業務，工作量比專任教師還重，薪資條件卻差強人意。教團分析，代課教師寒暑假沒薪資，也沒年終獎金，換算下來一年恐少賺卅二萬元，批評學校不聘代理只聘代課的行為是「慣老闆」。

根據國中小教師授課節數訂定基準，專任教師每周鐘點不得超過廿節，卻有不少學校代課教師節數比專任教師還多。以台中市大道國中為例，該校今年招聘國文科、生活科技科、特教科代課教師，每周教學節數十五至廿節不等；高雄市鼎金國小自然科、社會科、體育科代課每周十五至廿一節，還需協助科展、園遊會業務。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，代課教師與代理教師薪資、勞動條件差異大，以國中國文科為例，代課廿節，每月僅領三萬二四○元，代理教師廿節，因超鐘點六節，每月可領五萬一千餘元。代課教師寒暑假沒薪資，也沒有年終，一年恐少賺卅二萬元。

全國中小學校長協會理事長張信務分析，當學校員額編制額滿後，仍有少數教師因身兼行政職、借調政府機關減授課，衍生「編餘節數」。

台中市教育局指出，大道國中缺額已聘滿，不過國文科、生活科技科及特教科排課仍有困難，因此擬再各聘一名鐘點代課教師，目前已進行第九招，尚未招到教師。

高雄市鼎金國小則大吐苦水，指每年找代理、代課老師都很傷腦筋，暑假都過了一半了，代課老師二招、三招還找不到人，也未違反「代課老師每周授課節數不得超過廿四節」規定。

高雄市教育局表示，經詢鼎金國小，學校科展及園遊會仍由編制內教師執行，僅部分需要協助帶隊參加比賽，或指導時曾協調代課教師協助，未超過廿四節規定，學校也都如實給予鐘點費用。

教育部表示，學校聘任教師需綜合考量年度預算員額、中長程發展、教學規畫、類科師資結構。若有關導護、園遊會、科展等事務等與聘約課務無涉事，需審酌調整，應由聘任學校與代課教師，依據聘任辦法及聘約辦理。

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薪資 高雄市 國文科

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