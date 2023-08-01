創發設計學習新動力 南市府與廣達文教聯手創新局

台南市政府與廣達文教基金會已攜手合作「設計學習」合作計畫2年，已培訓11校61名教師413名學生，今起在展開3學年度的合作，要培訓40至60名教師、輔導9至18所學校、組織3至6個教師社群，期待影響超過2000名學生。市長黃偉哲表示，要透過藝術主題設計課程及團隊合作，讓學生學會思辨、合作、溝通、創造的4C能力。

112至114學年度「設計學習」合作計畫為進階版的合作計畫，黃偉哲表示，面對全球化及科技快速發展的時代，持續學習已為生活中必備的心態，市府與廣達文教基金會的合作案，不只設計在地課程，培訓專家教師及學生，利用生活中的藝術拉近學生與家長的距離，並因應時事讓學生有效運用所學。

教育局表示，2年來仙草國小、白河國小、九份子國中小從訪問社區及家中長輩，描繪台灣40年代的生活，以及阿公阿嬤當年夢想，透過舞台劇演出重現在地風華，拉近家族感情。保東國小發展的防疫小物，運用科技自動消毒鈔票硬幣，還能播放音樂兒歌，同時解決育兒及防疫的問題。希望未來跟學校能持續合作、培育師資，並強化學生扎根在地、邁向國際的軟實力。

廣達文教基金會執行長徐繪珈說，基金會一直秉持創辦人林百里「文化均富、科技均享」的理念，以教育創新促進者為己任，推動廣達「設計學習」計畫已超過十年，與全台國中國小合作完成159件PBL教案。目前與南市教育局的合作校數、教師數與影響的學生數是全國最多的。未來將會在臺南於原有的合作基礎上，持續深化「設計學習」計畫，陪伴參與教師由「學習設計師」的角色，引導學生有效自主學習；透過實際情境問題，讓學生在「玩真」的任務情境中，體驗到學習的價值。

此項合作計畫預計在112至114學年度培育40至60名教師、輔導9至18所學校、組織3至6個教師社群，期待影響超過2000位學生，透過藝術主題設計課程及團隊合作，讓學生學會思辨Critical Thinking、合作Collaboration、溝通Communication、創造Creativity的4C能力。更鼓勵就近的跨校合作，例如漚汪國小與月津國小利用複合媒材創作繪本，炫勇說書人，講出長輩的勇敢，學生的舞台表現，也是初生之犢不畏虎的勇氣。