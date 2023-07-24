新北8月提高公幼廚工薪資至26K 仍低於非營利廚工5千元
新北市公幼與非營利幼兒園廚工同工不同酬，月薪相差6366元，導致公幼廚工難找。新北市教育局今公布，自8月起建立公幼廚工晉薪考核制度，起薪2萬6976元，若持續在同一間幼兒園服務，薪資最高可達3萬4480元，但仍與非營利幼兒園廚工薪資相差5264元。
新北市公立幼兒園廚工約有473人，原公幼廚工月薪原為2萬4879元，與非營利幼兒園的3萬1000元相差近6千元，雖然因公務人員調薪4%，2022年提高薪資至2萬5874元，但非營利幼兒園也調高薪資至3萬2240，兩者相差6366元，如今調高至起薪2萬6976元，仍相差5264元。
漳和國中校長何文慶說，幼兒餐點製作是幼兒保育很重要的一個環節，幼兒園廚工每日需準備1餐2點，餐點必須兼顧營養均衡，但資深廚工跟新進廚工薪資待遇都相同，容易造成廚工工作熱情不再，新北市的契約進用廚工晉薪考核制度，可激勵久任廚工的工作熱情，增加其留任意願。
另外，該校廚工林慧綺表示，會持續擔任幼兒園廚工是因為很喜歡幫助孩子，覺得做營養、健康的餐點給幼兒吃很有成就感，而且因服務多年，對幼兒園也有深厚的感情很願意付出。
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