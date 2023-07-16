新北高中生可先修醫療領域！ 4大學暑假開100門線上課程

大學想讀什麼科系，總是困擾著高中生及家長。新北市教育局與國立陽明交通大學、國立政治大學、台北市立大學、台北馬偕醫學院合作，為高一新生推出100門、18學群的免費課程，包括醫療、工程、管理及法政類等，學生修讀完畢後也能獲取證書，提早與大學接軌。

教育局表示，新北市111學年度起與陽交大學簽訂合作計畫，高中各校可為同學精挑細選線上課程，而暑假正是探索興趣的時候，因此推出「高中自主學習專區」（https://www.ewant.org/?redirect=0）給高一新生，可選擇100門以上免費18學群課程，透過自主學習與大學接軌。

除開線上課程，教育局也媒合大學教授到社區高中開課，如世新大學、台大、台師大、海大等協助社區高中在校內開設各種與生活連結相關的課程，比如讓同學使用廚房容易取得的物品作為實驗材料，找出製造氫能源，或學習用Python寫程式製作網頁。

此外，新北市今年度與「台灣聯合大學系統」清大、陽明交大、中央、政大等4校，共同簽署課程合作MOU，112學年度將由大學教授專班開設AI人工智慧、生醫科技等熱門課程，供新北市公立高中菁英學子跨校選修。

板橋高中教務主任林福全說，高中自主學習專區對於學生來說，可以用彈性學習時間自主學習，多數同學利用每周2節課，依照興趣選擇課程，上完課還可積累學習歷程，很有成就感，這100多門課程也都對應到大學學群非常符合高中學習需要。