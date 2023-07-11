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高中免試入學放榜錄取率98.75% 1640人落榜近3年新高

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國中會考今天開放各就學區查詢學生在就學區的序位比率，以及累積人數區間。本報資料照片
國中會考今天開放各就學區查詢學生在就學區的序位比率，以及累積人數區間。本報資料照片

112學年高級中等學校免試入學今放榜，今年會考考生約有19萬多名。教育部國教署表示，今年報名人數總計13萬1071名，錄取12萬9431名，錄取率98.75%，較去年略降，另有1640人未錄取，較去年增684人，是近三年新高。另有關特色招生，今年有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，6所學校總招生名額199名，總報名人數計350名，合計錄取171名，總錄取率48.86%。

國教署表示，持續提供國中畢業生多元適性的免試入學管道，全國15個就學區辦理112學年度高級中等學校免試入學及特色招生考試分發入學，11日公告分發結果。學生可於上午11時起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月14日報到。

根據統計，今年高中免試入學報名人數總計13萬1071名，錄取12萬9431名，錄取率98.75%；另有關特色招生考試分發入學部分，112學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，本管道6所學校總招生名額199名，總報名人數計350名（基北區261名、桃連區44名、嘉義區45名），合計錄取171名，總錄取率48.86%。

國教署提醒錄取學生，務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

未獲錄取的學生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月7日起公告於「112學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站(https://shs.k12ea.gov.tw/site/special)；另外，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月1日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，可逕行上網查閱。

112會考

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