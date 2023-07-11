校園霸凌修法啟動 專家籲導入外部機制瓦解共犯結構

近三年校園霸凌通報案件「年年破千」，成案比率卻逐年下降。國家政策研究基金會表示，通報案件逐年攀升，成案率低就怕背後有隱情。近來教育部著手修正校園霸凌防制準則，盼導入調查專業人才庫，台北市政府心理健康暨自殺防治委員會委員羅惠群認為，若仍要經教育部認證來、認證去，恐都是共犯結構，一如性平委員總是同一批專家學者，建議可從外部引入不同專業者，才能有效撼動固化的教育體制。

國策會教文體育組召集人陳學聖表示，根據教育部資料，過去十年「生對生」校園霸凌通報數字自2013年高中職61件、國中200件、國小126件，但到了2022年高中職429件、國中540件、國小632件，校園霸凌總件數近十年成長五倍之多，尤其前三年正逢疫情「停課不停學」，校園霸凌通報案件卻不減反升，令人歎為觀止，也可見教育部對於校園霸凌束手無策、一籌莫展。

而在校園霸凌案件中，又以肢體霸凌占最多數，再依序為言語霸凌、關係霸凌、網路霸凌、反擊霸凌。陳學聖表示，儘管每年通報數字逐年大幅攀升，成案比率逐年降低，2013年仍有53%，每二件就有一件成立；2022年成案比率僅10%。他表示，讓人憂心為何學生對霸凌有強烈通報念頭，最後成案比率卻低，中間有無其他隱情？

究其根本，台北市政府心理健康暨自殺防治委員會委員羅惠群分析，學校定義校園霸凌的界線其實很模糊，甚至多起疑似霸凌案件，尚未進入調查程序，即被判定為校園暴力，而非校園霸凌。他說，對學校而言是「多一事不如少一事」，就怕落入霸凌調查後，還會牽扯到老師、行政人員，甚至影響整間學校。

本報日前也報導，師對生霸凌準用校園霸凌防制準則，卻在校事會議分案時，經常被判為不當管教而縱放。豐原高中疑似師對生霸凌案，逼得教育部得直視制度困境，為彌補破網，教育部今年四月起邀集相關召開至少五場研商會議，共列出四大檢討重點，其中一項便是在調查小組中，導入外聘委員制度，強化其專業性。

羅惠群則提醒，「導入外部機制」要看教育部誠意，例如性平工作，未受過教育部訓練者卻不能成為委員，導致很多外部公正人士被排除在外，真正進入體制的，也可能是「共犯結構」，怎麼來都是那幾個人。他認為，有無可能從外引入不同其他的人員，才能有效撼動固化的教育體制。

羅惠群也說，法律中「知情者應通報」，但那是理想狀態，現在不少教師對學生衝突仍覺得「就算了」。他認為，教育部現行法規仍屬於被動型，應長出一套主動調查的機制，且不該因人情壓力輕輕放下，權責機關應該有效伸張公權力，保護校園師生。