2023年ACCBE組織暨個人認證結果公告

【文．華文商管教育認證組織】

社團法人中華民國管理科學學會（以下簡稱管科會或本會）之評鑑單位獲教育部「專業評鑑機構」之認可，於2020年8月正式更名為「華文商管教育認證組織（Accreditation Council for Chinese Business Education, ACCBE）」，除推出「認證」與「認定」兩系列共4種不同的證書品牌，期能實事求是、針對各大學院校之需求協助臺灣大學管理教育提升教育品質外，亦於2021年底正式推出兼顧管理理論與企業實務觀點的「ACCBE經營分析師證照」，以結合企管學術理論與企業實務的應用，將品保的對象從「組織」擴及到「學生個人」，協助企業分辨具有「策略規劃所需基礎能力」的專業人才。以下分述今（2023）年度ACCBE之「組織」暨「個人」的認證結果。

組織認證結果公告

本會華文商管教育認證組織2023年度之「認證指導委員會」於6月6日上午以視訊方式舉行。在許士軍主任委員（逢甲大學商學院人言講座教授、管科會名譽理事長）的召集下，今年共有17位海內外管理界知名之華裔教授出席指導；除審議了今年度認證工作委員會審查通過之認證與認定結果外，也分享了各國商管教育的現況與趨勢。今年致理科技大學進入「ACCSB認證」期中評估階段，於5月初召開期中評估書面審查討論會議；崑山科技大學則是進入「QACPB認定」之系所品保週期性再認定階段，由專案小組於4月中旬完成實地審查。經今年ACCBE組織工作委員會及指導委員會之審議，核定「致理科技大學」及「崑山科技大學」兩校分別通過ACCSB期中評估（證書展延）及品保系統再認定（QACPB）之結果；以下先簡介各類證書，再分別介紹通過學校之概況。

一、ACCSB／ACCPB認證簡介

本會於2005年籌組「華文商管學院認證」（ACCSB認證），特別設計由國內深具商管教育及學術行政經驗之資深管理學者提供事前之輔導與顧問諮詢，給予清楚可行的改進指引與內部討論醞釀的時間。並能根據商管專業教育之特質，重視學生管理能力及品格倫理之培育，此外，認證指標上同時能觀察「教育之投入」與「教育之產出」，亦可檢視擬訂過程及是否訂有定期評估檢討之機制。

投入面：除了教育目標、教育資源的數量與品質外，亦重視教育資源運用的方式與效用；教學投入兼顧正式與非正式課程之教育，研究部分則兼顧學理研究與產業之應用。

產出面：不僅重視學生學習的成效與教師研究的成果等指標，更重視教育目標與定位制定的「過程」及「教師們參與」的情形；另，考慮產出結果之「時間遞延」特性加入了若干「過程」性指標，如學生畢業前核心能力達成的情形、學生完成學位的比率、入學招生的成效、教師發展訓練的成效、課程發展形成的特色、學院整合的程度等。

2018年，管科會鑑於臺灣的大學商管教育學位授予權屬於系所，各系所的課程與師資基本上係各自獨立，不容易互通有無；而系所發展之機會與條件各異，以致於在認證結果判定時，常有「各系所成熟度差異頗大，難以給予相同認證年限」之困擾。故除原有以「全學院所有單位」為認證對象的ACCSB證書外，亦推出僅針對「個別系所」之教育目標、發展策略、教育內容、作業制度、執行成效與品保機制是否妥適之「ACCPB認證」。

● 致理科技大學

致理科技大學「商務管理學院」於2018年初正式申請ACCSB認證，在連續多年蟬聯「企業最愛大學」私立科大冠軍的招生優勢下，仍堅持選擇商管教育界最嚴格的評鑑認證為自己的教育品質把關，且順利於2020年獲得「全院通過認證─期限5年（需經期中書面審查評估）」之佳績；今（2023）年進入期中評估階段，商務管理學院（含企業管理系、財務金融系、會計資訊系、行銷與流通管理系、休閒遊憩管理系）等5系依認證規定提交改進進展報告後，由「認證追蹤小組」進行詳細書面審查，並由各受評單位於書審討論會議前針對委員提出的待釐清項目逐一給予詳盡回應。致理科技大學商務管理學院參與認證以來積極配合委員的建議提出因應調整，除已建立起完整的PDCA品保機制外，學院更在認證輔導下設置「致商書院」來培育學生的品格素養，透過非正式課程實踐「與職能對應」之品格養成；追蹤小組委員經仔細審視商務管理學院各系對當初認證結果決議報告中各項建議之執行情形後，一致同意其全院通過期中評估。依規定報請認證工作委員會審議通過，再經認證指導委員會審議，核定致理科技大學「商務管理學院」將可自8月1日起順利進入其5年認證週期的第二個階段。

二、QACPB／QACPC認定簡介

另，因應教育部取消系所評鑑、要求各系所建立品保制度的政策，2018年管科會參考歐洲EFMD認證之多元化作法，推出僅針對商管系所之品保系統所作的QACPB認定（華文商管系所「品保」），重點在各「系所」必須要建立明確的人才培育目標，根據目標規劃課程、師資與配置相關教育資源，並依目標蒐集各種成效資料且持續檢討改進，建立能持續改善教育品質之品質保證基本架構與運作機制。

2021年，管科會為便於讓已通過本組織商管類證書的同校相關系所可一併藉由管科會之品保系統認可機制，達成全校納入PDCA檢核體系之目的，進一步將QACPB查核之項目略作修正，擴大適用於所有大學內之系所／學位學程，並授予QACPC（華文「系所品保」認定）證書，讓管理的觀念更落實於大學全面的教育體系之中。

● 崑山科技大學

崑山科技大學2019年通過QACPB系所品保系統認定，並獲頒4年之認定結果。今（2023）年「企業管理系」、「房地產開發與管理系」及「金融管理系」三系再度申請認定，成為第一所進入週期性再認定的學校。由於QACPB系所品保系統認定的特色，是在各項建議的執行上尊重學校自訂的改進速度與幅度，崑山科技大學過去在ACCSB認證的基礎下，各項教學品保制度（PDCA）皆已成形，品保再認定小組在實地審查後認為學校的教育品質觀念清楚，各系所品保系統皆已建立且能順暢運作；乃在品質水準再提升的方向上，建議學校宜持續加強各系與他校同類系所的「差異化」，期許三系未來以形塑學生品格特色、優化核心能力檢核機制為目標，持續精進。經ACCSB認證工作委員會及指導委員會審議，崑山科技大學三系之品保系統再認定結果為：「系所品保系統通過認定─期限6年」，亦為首個得到QACPB證書6年效期的學校。

個人認證結果公告

管科會ACCBE組織在多年的大學評鑑經驗中，發現目前市面上能測試「管理企劃」能力的證照不多且有欠周延，在輔導學校認證的過程中，也看到檢核企管系學生「核心能力」之缺口，決定善用所擁有的學術資源與口碑，召集十餘位資深優異之管理各領域教授參與規劃、命題及審題，另邀請十餘位產業界傑出之高階經理人為諮詢顧問，發展「ACCBE經營分析師證照」，以協助各校商管系所的同學自我檢測並有效證明自己的「管理企劃」能力。

「ACCBE經營分析師證照」自2021年底正式推出迄今已邁入第三屆，每屆分別於學期末假臺北致理科技大學、臺中市立臺中家事商業高級中等學校兩個試場舉行考試，以配合高年級學生各類企業核心功能（行銷管理、財務管理、作業管理）以及管理整合課程（組織行為、策略管理）之修習。由於ACCBE組織周逸衡執行長認為如想確實達成檢測「管理觀念是否清楚」之目的，考生便須確實理解並「內化」所習得之理論並能「應用」，故本證照規劃，之初便未考慮出版題庫讓考生背誦，也一再提醒命題委員避免出「記憶類」的題型，而是希望以靈活的「短個案」讓考生閱讀後、能利用所學從中找出答案。在市面上其他證照多為「背多分」的大環境下，「ACCBE經營分析師證照」之整體通過率確實不算高，也成為許多考生卻步的原因；但從另一個角度看來，能取得證書不僅代表該考生屬於畢業生中的「前段班」，也代表他已經具備有參與大型企業策略規劃團隊、擔任助手的條件，當然也有足夠潛力出任中小企業之優質企劃幕僚。

目前「ACCBE經營分析師證照」已列入104人力銀行的「學習精靈」證照清單，考取本證照的同學在填寫104人力銀行履歷時可以將本證照作為管理職類之「企業管理能力」證明，將有助於同學們在未來求職路上被招募單位肯定。另，為了解決學校師長及同學們對考試方法及準備內容的疑慮，本會亦接受各校企管相關系所申請辦理「ACCBE經營分析師證照模擬考暨考試說明會」，除詳細解說應考準備方式外，並可於會後安排30分鐘的模擬考試，參與過模擬考試的考生在參加正式考試時亦可享有報名費上之優惠。第三屆考試已於6月4日（日）舉行，其中明志科技大學、大葉大學、南華大學及中國文化大學在校方的推廣下，皆有10名以上的同學報名考試，學校相當積極地協助商管系所畢業生進行有效的核心能力檢核，值得肯定；惟本篇文章提供時成績尚未出爐，檢測結果恐需另行擇期公告。未來本組織將持續辦理「ACCBE經營分析師證照」考試，相關報名資訊將公告在管科會ACCBE組織之官方網站，歡迎有興趣的學校來信洽詢並關注相關訊息。

◎更多資訊請參見：

ACCBE官方網站

ACCBE粉絲專頁

ACCBE經營分析師證照