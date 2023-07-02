2023最佳大學6面向評比、48細項指標…台大奪18項冠軍 中醫大5項居首

在2023最佳大學評比中，《遠見》從六大構面做為排名評比基準，除了「社會聲望」「學術成就」「教學表現」「國際化程度」「產學合作」，以及「財務體質」重要指標之外，今年的細項指標也擴增到48項，最終台大18項冠軍，中醫大五項居首，陽明交大奪四枚金牌，成大、北醫拿下三項榜首，政大、台師大、慈濟、東海、北科大各得兩項第一。

在「愈特色、愈出色」已成為評定一所好大學的普世價值下，為了彰顯多元價值，《遠見》不僅推崇總分績優的學校，對於單科高分的特色大學，亦予以表揚。

多年來，《遠見》針對「社會聲望」「學術成就」「教學表現」「國際化程度」「產學合作」，以及「財務體質」等六大構面進行排名，鼓勵各校展長才。同時，這六大面向下的細指標，《遠見》亦與時俱進尋找更貼合時勢、具鑑別度的指標來評比，並汰換不合時宜的項目。而今年，則從細指標總數則從44項擴增為48項。

其中，六大面向的榜首全為台灣大學，而二至五名依序是，「社會聲望」的中山大學、成功大學、陽明交通大學、台北醫學大學，「學術成就」為陽明交大、清華大學、成大、中國醫藥大學，「教學表現」是成大、北醫、中醫大、清大，「國際化程度」為政治大學、逢甲大學、清大、淡江大學，「產學合作」是陽明交大、成大、清大、中山，至於「財務體質」則是成大、中醫大、慈濟大學以及清大。

社會聲望〉

北醫執行ESG成效卓著，為最具聲望私校

「社會聲望」方面，前四名為頂大的天下，分別是台大、中山、成大和陽明交大，而素來重視ESG的北醫，今年則以SDG影響力第一名，以及國際聲望第二名的實蹟，在整體成績上較去年進步兩名，擠下清大，成為前五強中，唯一的私立大學。

至於中山，該校以學校自籌補助學生的平均金額全台第一之姿，總成績超越了成大、陽明交大、清大等傳統頂大。

不過攤開整份榜單，亦有生面孔。其中，高雄醫學大學，今年在企業最愛大學生排名大幅進步，使其在社會聲望，一舉闖進前30名，排名較去年進步了八名。而今年也在社會聲望進步五名的雲林科技大學，則從去年的15名進入十大「社會聲望」學校之列，該校在自籌補助學生之平均金額表現最為亮眼，進步驚人，變成第20名。

值得一提的是，致理科大在單一面向「在學學生參與競賽、論文出版成效之平均參與人次」，異軍突起，為全台第一。

進一步檢視在「社會聲望」面向中最受矚目的兩大指標。首先為「企業最愛大學生」，前五名為成大、台科大、北科大、台大、陽明交大。高雄科技大學則由去年的第14名大幅進步六名，為第八名，是前十名中最佳進步獎。而第九名的淡大，擠下逢甲，奪得年度最受歡迎的私校。至於第17名的聯合大學、第22名的高師大，以及第26名的北護大、僑光科大則是這波企業最愛大學生中，好評度進步最多的。

至於被視為最具專業口碑指標的「校長互評」，在排名前30名的學校中，台北大學、高醫大、台灣海洋大學、暨南大學，以及文藻外語大學，依序是校長眼中好評度上升最快的好學校，分別進步了15、7、6、6、6名，成為27、24、26、28、30名。

圖／社會聲望30強。遠見後製

學術成就〉

中央研究能量傲視群校，穩霸前十強

「學術成就」面向前七名不動如山，分別由台大、陽明交大、清大、成大、中醫大、長庚大及台師大領銜（表2）。其中，陽明交大在每師平均承接「學術研究」計畫經費金額達211.8萬元的佳績，拿下全台第一。

而向來以科學研究著稱的中央，對研究計畫多所著墨，從去年的第11名，前進至第八名。其中，該校的國科會補助研究計畫每師平均件數，今年更前進至全台第三，令人激賞。

至於亞洲大學的「學術成就」在國立及醫科類大學霸榜的環境中，異軍突起，該校在FWCI 領域權重引用影響指數，以及專任教師平均英文論文數，都是全台第四，使其「學術成就」面向排名擠進第12名，十分難得。

而「專任教師獲獎／榮譽人數」向來被視為一個學校的名師數，今年東海大學一舉前進了17名，使得該校在「學術成就」分數大進補，從去年的28名進步四名，成為第24名。虎尾科技大學也在「專任教師獲獎／榮譽人數」大有進步，從39名前進至30名。

圖／學術成就30強。遠見後製

教學表現〉

政大強調跨域學習，教學表現大幅進步

在現今的高教圈中，學校的教學資源十分仰賴政府補助，因此「教學表現」榜上，通常都是頂大或醫科大學獨占。而以人文社科為主軸的政大，在「取得輔系與雙主修之畢業生比例」登上全台第一，政大更因此在「教學表現」榜，從去年的18名，前進至第13名。

而身為全台唯一市立大學的台北市立大學，其在就學穩定率上進步了15名，使其「教學表現」的表現從40名進步10名，搶進30大。

至於「教學表現」面向中，以註冊率最受矚目，今年則有七所學校以100％的比率，並列第一，分別是成大、中央、清大、台科大、北科大、陽明交大及中興。其中，中興從去年的第10名變為第一名，最受關注。

另外，「生師比」亦是「教學表現」面向的關鍵指標。前五名全為醫科大學，分別為北醫、長庚大、高醫大、慈濟及中醫大。而這次位居第17名的大葉大學，是全台生師比優化最成功的學校。

圖／教學表現30強。遠見後製

國際化程度〉

逢甲、淡江國際化程度驚人，占據前五大

為了在世界舞台打擂台賽，國際化已成了各大學必練的武功，許多私校為打出知名度及擴充生源，「國際化」程度相當突出，以前十名來說，逢甲、淡江、文藻、中醫大就分別占據第三、五、九、十名。

其中，逢甲推動日間學制修讀雙聯學制，不遺餘力，該指標的學生數為全台第一。而素為國際化評比常勝軍的淡大，其「修習全外語院、系所、學位學程之學生數」亦是全台第一。外語專科起家的文藻，國際化更已成學校的DNA，該校在「國際教師數比（所有）」的指標上，名列全台第一。

綜觀「國際化程度」面向，其中的「跨國學位合作校數」代表學生跨境學習的機會多寡，最被注意。而這項指標中，除了占據前五名的頂大外，銘傳大學、元智大學分別拿到了第六、七名。

圖／國際化30強。遠見後製

產學合作〉

長庚大學連結力強，前十名中唯一私校

近年來，隨著「學用落差」議題發燒，「產學合作」成為評定大學能否接地氣的指標。其中，前十名皆為老牌的醫理工大學，而長庚大學拿下第八名，成為前十名中唯一的私立大學。至於中山一舉進步五名，拿下第五名。

而在該面向中，以「台灣專利數」「每師平均產學收入」最能看出能量所在。其中，勤益科大在「台灣專利數」僅次於台成清交和台科大，位列第六。而慈濟則成為全台「每師平均產學收入」最高的學校。

另一項重大細指標「推廣及產學收入」，今年嘉義大學表現可圈可點，一舉從57名進步到第26名。

圖／產學合作30強。遠見後製

財務體質〉

校際差距大，台大總經費為平均值6.6倍

最後則是「財務體質」面向，除了傳統的國立頂大外，醫科類，尤其設有醫院的大學財源豐沛，令人稱羨，前四強由台大、中醫大、成大和慈濟大學站穩。而前十名僅有清大、明志科大和中央沒有附設醫院。

台塑集團旗下的明志，受惠於母公司奧援及握有集團上市公司股票，每年股利豐厚，財務狀況傲視其他私校，其財務速動比率名列第五。至於清大，在本年度現金增減情形排名由全台第30名，前進至第三名。

「財務體質」面向中，最被關心的是「學生平均經費」及「全校總經費」，前者由中醫大、北醫和高醫分居前三名，其中，中醫大每位學生分得71.7萬元，足足比台大的50.5萬元多了21.2萬元，幾乎是最後一名的七倍。而總經費仍是台大居冠，年收168.9億元，為平均25.6億元的6.6倍，更為最窮學校的25.6倍。

此外，若綜觀48項指標的成績，台大果然家大業大，獨得18項冠軍，中醫大則有五項居首，陽明交大奪得四枚金牌，成大、北醫則拿三項榜首，政大、台師大、慈濟、東海、北科大各得兩項第一，其餘如清華、文化、中華大學、文藻、致理科大、中山、中央、中興、台科大、北商大、北教大、淡江、逢甲、銘傳、龍華科大、實踐及虎尾科大，則各有一項位居龍頭。

圖／財務體質30強。遠見後製

（本文出自2023.06.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）