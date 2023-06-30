雲林縣下學年國中小校長遴選名單出爐 24校異動

雲林縣112學年度國中、國小校長遴選名單今天公布，有19位國小校長新任，另有4位國小、1位國中校長初任，其中四湖鄉南光國小校長蔡宜芳4年前到任時只有30多位學生，辦學獲社區肯定，學生數突破50人，將接任斗六市區千人大校公誠國小校長。

雲林縣下學年度有5名校長退休，包括崇德國中游淑英、新興國小黃洲、僑美國小陳松全、口湖國小郭秀玉、尖山國小許宏男。

將有23所國小、1所國中校長異動，其中5名新科校長初任，包括崇德國中張秀琪、興南國小張美慧、建陽國小陳智冠、飛沙國小朱俊達、新興國小孫碧津。

四湖鄉南光國小校長蔡宜芳將接任斗六市公誠國小校長，她四年前到任時，南光國小學生數只有30多位，因辦學深獲社區家長肯定，目前學生數已突破50位，她在鎮南國小執教時期曾奪下教育部教學卓越金質獎。

橋頭國小校長陳仕祥任職7年多，期間勞心勞力處理許厝分校事宜，及本校硬體設施翻新改建，下學年將接任三崙國小校長。

林內鄉有4名校長異動，包括林內國小陳錫欽、林中國小許坤真、重興國小林志郎、民生國小蔡正龍。

蔡正龍從石榴國小接任民生國小，他表示，民生國小學生數較石榴國小少，但社區凝聚力強，又有深厚的產業底蘊，他過去在成功國小服務過，有小校辦學經驗，未來將秉持辦學經驗，由學校協助社區產業再升級。