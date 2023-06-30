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雲林縣下學年國中小校長遴選名單出爐 24校異動

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣南光國小校長蔡宜芳辦學獲肯定，學生數從30多人增加到50人，下學期將接任斗六市公誠國小校長。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣南光國小校長蔡宜芳辦學獲肯定，學生數從30多人增加到50人，下學期將接任斗六市公誠國小校長。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣112學年度國中、國小校長遴選名單今天公布，有19位國小校長新任，另有4位國小、1位國中校長初任，其中四湖鄉南光國小校長蔡宜芳4年前到任時只有30多位學生，辦學獲社區肯定，學生數突破50人，將接任斗六市區千人大校公誠國小校長。

雲林縣下學年度有5名校長退休，包括崇德國中游淑英、新興國小黃洲、僑美國小陳松全、口湖國小郭秀玉、尖山國小許宏男。

將有23所國小、1所國中校長異動，其中5名新科校長初任，包括崇德國中張秀琪、興南國小張美慧、建陽國小陳智冠、飛沙國小朱俊達、新興國小孫碧津。

四湖鄉南光國小校長蔡宜芳將接任斗六市公誠國小校長，她四年前到任時，南光國小學生數只有30多位，因辦學深獲社區家長肯定，目前學生數已突破50位，她在鎮南國小執教時期曾奪下教育部教學卓越金質獎。

橋頭國小校長陳仕祥任職7年多，期間勞心勞力處理許厝分校事宜，及本校硬體設施翻新改建，下學年將接任三崙國小校長。

林內鄉有4名校長異動，包括林內國小陳錫欽、林中國小許坤真、重興國小林志郎、民生國小蔡正龍。

蔡正龍從石榴國小接任民生國小，他表示，民生國小學生數較石榴國小少，但社區凝聚力強，又有深厚的產業底蘊，他過去在成功國小服務過，有小校辦學經驗，未來將秉持辦學經驗，由學校協助社區產業再升級。

雲林縣下學年新任校長名單：辰光國小陳彥揚、東興國小李政勳、公誠國小蔡宜芳、饒平國小陳茂雄、二崙國小謝淑媒、中和國小盧建勳、大有國小廖欽祿、民生國小蔡正龍、林內國小陳錫欽、林中國小許坤真、重興國小林志郎、南光國小黃瑞璋、僑美國小黃明旋、石榴國小郭耀斌、橋頭國小吳清池、三崙國小陳仕祥、口湖國小辜明祥、仁德國小紀麗宏、尖山國小蔡佩君。

雲林縣斗六市石榴國小校長蔡正龍下學期將接任林內鄉民生國小校長，將協助社區產業發展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市石榴國小校長蔡正龍下學期將接任林內鄉民生國小校長，將協助社區產業發展。記者陳雅玲／攝影

小學生 蔡宜芳 雲林 校長遴選

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