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「私校補助」10天網路討論破萬 關注焦點是這些⋯

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／賴清德侯友宜柯文哲

文／陳宣懿

民進黨總統參選人賴清德日前拋出補貼私立大學學費的政策構想，行政院響應並於29日通過「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，除了減免私立大專學雜費3.5萬元、公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬元以外，公私立高中職則全面免學費。該政策將於2024年2月實施，預計有63萬4千人受惠。

民眾黨總統參選人柯文哲對此表示「賴清德也當過行政院長，如果這是好的政策就早一點執行，都已經要選舉了才提出？」他繼續質疑這就是政策買票，「我覺得買得太明顯了，如果真的需要，今年9月就開始了，還要拖到明年2月？意思是沒投給你就沒有了？」

image source：FB／教育部

賴清德推「私校補助」政策　相關話題聲量奪冠

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2023/06/19～2023/06/28）統計調查，近期引爆網友討論的「私立大學補助學費」話題，在三位總統參選人中，賴清德被討論到的總聲量最高，其中最高點出現在6月22日，共7,530筆討論。當天針對賴清德拋出的補助政策，侯友宜批評大撒幣。而柯文哲也表示，最廉價、最偷懶的公共政策，就是齊頭大撒幣，不少網友也留言表示不滿。

賴清德選前大撒幣？柯文哲、侯友宜齊聲質疑　

而總聲量第二高的是柯文哲，其中最高點出現在6月25日，共2,378筆討論。當天柯文哲再度質疑，認為賴清德曾任行政院長，早不提出、晚不提出，卻在要選總統時突然提出「私立大學補助」政策，讓柯文哲不禁想問「補助政策目的是什麼？」

至於侯友宜在「私校補助」議題上的總聲量位居第三，其中最高點出現在6月25日，共1,253筆討論。當天侯友宜表示，民進黨執政快8年，最後一年突然想到私立大學學費問題。他認為，用大撒幣的方式是不對。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

私校補助挨轟買票政策！十天累積聲量破萬

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2023/06/19～2023/06/28）統計調查，引發的相關熱議詞句，網路聲量最高的是「買票政策」。柯文哲21日臉書發文表示，賴清德宣布每年要花約150億，補助私立大專校院的學生學雜費，行政院長陳建仁再加碼宣布高中職學費全面免費 ，並要延長學生學貸還款期限，這再次見證了民進黨為了選舉，動用國家資源政策買票。另外有校長表示，「只能說選舉到了，民進黨在政策買票」。

網路聲量第2名為「至少掉50萬票 」。對於賴清德提出的私校補助政策，侯友宜質疑這項政策是「大撒幣」。對此，國民黨前立委蔡正元表示，侯友宜的回應等於是把私校生選票推走，把人得罪光，讓他直呼「至少掉50萬票」。對此，有網友留言，「不得不說民進黨太會選舉了　拿錢討好學生」、「侯的意見才是對的　國家的錢要用在刀口上　怎麼可以亂撒幣」。

網路聲量第3名為「債留子孫」。柯文哲批評，如今賴清德稱體恤學子大手一揮補助學費，毫無執行細節，債留子孫，「居住正義沒成績就撒300億元、青年勞參率不振就撒160億元、高教失衡再撒150億元」。對此，有網友在PTT留言，「民進黨應該滿20歲　每人普發2000萬」、「大撒幣　國家的錢就是黨的錢」。但也有人認為，「蔡英文總統帶領執政的這幾年，經濟和財政狀況良好，在持續強化社福的同時，中央負債比例持續下降，絕對沒有債留子孫的問題。」

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月19日至2023年06月28日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『侯友宜、賴清德、柯文哲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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賴清德 柯文哲 侯友宜 私校

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