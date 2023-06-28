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教授：莫唾面自乾 台大應告陳明通

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
陳培哲（圖）認為，陳明通的聲明是嚴重詆毁侮辱台大學倫會，也是對台大的羞辱。本報資料照片
陳培哲（圖）認為，陳明通的聲明是嚴重詆毁侮辱台大學倫會，也是對台大的羞辱。本報資料照片

台大社科院院長蘇宏達呼籲公開陳明通等人學倫案審定審議報告書全文，中研院院士、台大醫學院教授陳培哲認為此作法還不夠，台大應該主動提起法律訴訟，「陳明通的聲明對台大羞辱，大學哪可唾面自乾？」不過，也有學者認為，學倫案有一定標準作業程序，此例一開是否代表有人要求公布就得公開，希望大眾相信台大的判斷。

陳培哲表示，陳明通聲稱「台大學倫會的判決是件世紀大冤案」，蘇宏達以公開三份學倫會審議書來回應，但公開結果是公說公有理、婆説婆有理，不會撼動陳明通的聲明。

陳明通日前發聲明表示，台大學倫會針對林智堅案的判決是一場世紀大冤案。本報資料照片
陳明通日前發聲明表示，台大學倫會針對林智堅案的判決是一場世紀大冤案。本報資料照片

「陳明通的聲明是嚴重詆毀侮辱台大學倫會的職能和聲譽，也是對台大的羞辱；清譽受汙衊，一般人都無法忍受，大學哪可以唾面自乾？」陳培哲認為，這樣會令社會各界以為台大是默認了陳明通的反駁，「很難了解台大為何如此消極」。

陳培哲主張，台大主事者應主動提起法律訴訟，由誹謗罪的觀點，經由正式法院判決，要求陳明通道歉或補償，才有決定性的結論。

中研院院士、教育部前部長曾志朗表示，台大師生在此關鍵期的正向反應，一定會引起國際學界的注目。為了維護台大學術至上的理念和展現推動教育下一代研究誠信的實際行動，就看台大全體師生，這次如何以行動反駁陳明通對評審委員會的質疑，「台大加油」！

不過，一位不具名的台大教授則反對公開審議報告書，「請大家相信台大學倫會的判斷，不要隨輿論起舞」。這位擔任行政事務的教授表示，學倫審議必須遵守一定的標準作業程序，不能有人喊公開就公開，「被政治模糊了焦點」。

這名教授認為，此次若公開，未來任何學倫審定後，是否只要有人出來喊公開就得公開，還是統統都公開？

台大醫學院 陳明通 陳培哲

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