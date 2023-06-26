亞航與虎科大合作培育人才 全面發展中、大型無人機

無人機對航太科技發展愈發重要，尤其中、大型無人機的需求也愈來愈高，亞洲航空今與虎尾科技大學舉行中大型無人機系統開發產學合作計畫簽約儀式，由校長張信良及亞航董事長盧天麟代表簽署，產學攜手開發無人機系統與人才培育，並規畫建置研發工程中心，為國內航太產學合作再添一筆。

雙方合作以建無人機系統開發及建置研發工程中心為目標，由虎科大鏈結相關系所，包含工程、機電與生物科學等領域，提供技術支援、設備共享；亞航則以業界經驗，提供產業需求技術規格，結合虎科大研究資源，共同推動無人機系統技術研究，並建置產學合作獎學金，由雙方協同規畫課程與教材編撰，以培育無人機研發工程人才。

虎科大校長張信良表示，學校在無人機人才培育基地計畫獲得教育部的支持挹注，學校長期投入無人機發展成果有目共睹。無人機作為工程學院共同發展項目，帶入機械設計、自動化、機電輔科系研發能量，組成跨域整合團隊，未來針對雙方合作的中大型無人機系統開發計畫，已具備豐富的研究技術與開發經驗。