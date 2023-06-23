明年起學費至少補助2.5萬 學者分析「1關鍵」：前段私校喜、地方公校憂

副總統賴清德日前拋出利多，由教育部公布「定額補助私立大專學雜費助學方案」，估可嘉惠59.1萬名私立大專校院學生，一年學費至少減免2.5萬元。學界認為，該政策拉近公、私校間的學雜費差距，尤其有助前端私校和地方型公立大學招生競爭；但地方型公立大學失去學費便宜的優勢，招生勢必要更努力。

一名輔大教師表示，綜觀近年的申請入學，很多錄取輔大的學生亦重複錄取東吳或暨南大學，以及部分地方型公立大學。前幾年受疫情影響，部分家庭經濟不若以往，分發時考量到很現實的就學成本，便會選擇去學費便的公立大學。

該名輔大教授也談到，為了和其他同級學校競爭，今年申請入學填志願時系上也分配教授打電話給正、備取學生，「展現我們的誠意。」說明輔大科系多易發展跨學科能力、交通方便等優勢。雖然政策公告在申請入學後，但對今年八月的私校分發入學乃至於明年招生應有助益。

然而根據大學甄選會統計，今年申請入學不只私校，地方型公立大學近年亦出現招生缺額，包括嘉義、高雄和宜蘭大學等地方型公校均有逾二百個缺額。

宜蘭大學資工系教授夏至賢表示，學校學費每學期約在2.3至2.5萬間，競合對象多是其他地方公校和前段私校，私校中如輔大、逢甲師資設備齊全，政府降低公、私立間學費差距，前段的私校就有其優勢。對地方型公校而言未來招生競爭想必更激烈，但也要藉此作出辦學特色。

元智大學校長廖慶榮則表示，學費補助多少對私立招生有所幫助，也協助學生減輕負擔，私校當然歡迎，但政府長期編列予國立大學的預算仍是私立的八倍之多。

廖慶榮指出，政府本次補助只針對學生，但給予私校的整體辦學經費沒有增加，建議政府可以再編列約50億預算予私立大學，學校、學生補助雙管齊下，才能真正幫助私校學生。