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賴清德拋補助私大學生學費 大葉樂觀其成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學樂見政府補助私立大學學生學費。圖／大葉大學提供
大葉大學樂見政府補助私立大學學生學費。圖／大葉大學提供

副總統賴清德今在個人臉書發表，縮短公私立大學的學雜費差距至少五成。PO文底下留言一片叫好和認同。大葉大學也表明樂觀其成，認為此舉有助學生選擇認真辦學的優質大學，同時減輕經濟不利學生的經濟壓力。

「我想問問大家，如果公私立大學的學雜費差距，至少縮短5成以上的差距，大家支持嗎？」賴清德在臉書發文，說他在朝陽科技大學詢問學生，也想把問題帶到網路上。

賴清德自稱出身出身勞工、礦工家庭，讀大學時申請學貸，也打過工來還學費，「深知經濟弱勢家庭的苦，對於青年學子及家庭的經濟重擔，也感同身受。」他在行政院長任內，規劃就學貸款輕鬆還、放寬延後繳款的條件，就是希望可以減輕社會新鮮人的經濟負擔。「但我也明白，政府還能做得更多、更好」。

大葉大學教務長陳郁文表示，大葉有很多經濟不利學生，學校積極推動完善弱勢助學計畫，幫助學子透過教育翻轉人生，政府若補助差額一半，將有助於學生選擇認真辦學的優質私校，也可以減輕經濟不利學生的經濟壓力，讓他們不再因為奔波於打工，影響到上課的精神或是壓縮到學習時間，因此學校樂見教育部對私校學生的獎助措施。

陳郁文進一步說，私校的創立也兼負有在地社會責任，相關補助方式應再整體規劃思考，若能減低學生北漂南流的成本，讓他們畢業後就近就好業，相信將能促成學校和產業雙贏。

賴清德 大葉大學

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