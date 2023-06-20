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大專校院學術研究費明年調漲15％ 教育部補助私校半額
行政院月初拍板軍公教人員2024年調薪4%，另為強化延攬及留任教研人員，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給則再調整15%。教育部今天舉行111學年大學教務、校務經營主管聯席會，教育部高教司司長朱俊彰表示，明年調整大專校院各級教師學術研究費，公立學校一定會補，私校則會由教育部補助半額以上，「各位可以放心。」
大專校院教師薪資分為本俸和學術研究加給，朱俊彰今天表示，針對大專校院調薪議題，數個大學協進會日前已向教育部說明，教育部補助比照二年前調薪，將以專案方式補助各校，「本俸是一定要調整，但學術研究費是不是要比照，會比照兩年前作法協助學校。」
教育部長潘文忠日前表示，依教師待遇條例，公私立大專校院教師本俸應雷同，但學術研究費則較有彈性，過往也是如此。
潘文忠指出，新的年度調薪會參考過去作法，而學術研究加給一項調整確實仍保有一定「彈性」，但還是會透過經費補助，讓私立大專校院盡量提升學術研究加給。
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