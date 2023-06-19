新版代理師聘任法8月上路 寒暑假出勤準用教師請假規則

教育部今天表示，為推動全國代理教師完整聘期一致性，國教署經與各縣市、教師團體、校長團體與家長團體研商後取得落實代理教師完整聘期之共識，今天修正發布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，並於今年112學年度（今年8月1日起）全國施行。

有關代理教師寒暑假是否入校，教育部原先明定代理老師寒暑假應配合學校處理校務，但經代理教師工會、立委反映，代理老師聘任的目的是課務，代理的職務是由「教師法」聘來的專任教師，就應比照「教師法」。在最新公告的條文中，教育部也增列準用「教師請假規則」規定，也就是說，未兼任學校行政職務代理教師，在寒暑假期間，除明定的返校服務等活動，得不必到校。

教育部表示，本次修正是為保障兼任、代課及代理教師聘期、休假及其他相關重要權益，共有五大修正重點。包含增訂學校聘任兼任、代課及代理教師，應訂定聘約及應納入聘約之事項；增訂兼任、代課及代理教師之聘期規定；增訂兼任、代課及代理教師依法執行職務涉訟時，其服務學校應協助其延聘律師為其辯護及提供法律上之協助；增訂兼任、代課及代理教師，其寒暑假相關規定；增訂本次修正條文之施行日期。

教育部說，為保障高級中等以下學校兼任、代課及代理教師工作權益，並兼顧學生受教權益及穩定教學現場，因此參考相關法規，定明學校聘任整學期或整學年課務的長期代理教師。

教育部舉例，聘期若為一學期者，其聘期應自當學期起日（8月1日或2月1日）至當學期訖日（1月31日或7月31日）；聘期如為一學年者，其聘期應自當學年起日至當學年訖日止（8月1日至隔年7月31日）。

至於寒暑假期間代理教師到校情形，教育部表示，為兼顧提供完整聘期的代理教師及學生權益，因此於第16條之2第1項新增定明，各該主管機關就已有完整聘期且未兼任學校行政職務代理教師，於學生寒暑假期間到校，準用教師請假規則第12條，除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校。

不過該新增條文也載明，若直轄市、縣（市）主管機關基於學生照顧、學習輔導及學習活動需要者不在此限。但該法也明定，比照行政院人事行政總處公告行政機關辦公日辦理，並同步提供其慰勞假，期盼透過辦法之修正，兼顧學生及代理教師之權益。

教育部國教署表示，藉由修正聘任辦法，將使代理教師完整聘期具有法源基礎，並於今年112學年度（今年8月1日起）全國施行，保障代理教師權益。