聽新聞
test
0:00 / 0:00

畢業紀念冊不見亞斯兒 校園挨批不友善

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
有家長在網路控訴，患有亞斯伯格症的孩子從私立高職畢業，畢業紀念冊竟無自家孩子的名字和獨照，指出校園的不友善。 圖為校園示意圖，非當事人。聯合報資料照片
有家長在網路控訴，患有亞斯伯格症的孩子從私立高職畢業，畢業紀念冊竟無自家孩子的名字和獨照，指出校園的不友善。 圖為校園示意圖，非當事人。聯合報資料照片

畢業季來臨，有家長在網路控訴，患有亞斯伯格症的孩子從私立高職畢業，畢業紀念冊上卻無名字和大頭照，她批校園不友善，讓許多亞斯兒困難前行。校方表示，因這名學生未拍到大頭照，同學多次詢問他的答案也表示不需要放，但同意放團體照，這是尊重學生意願，會再重印一本有該學生名字和照片的畢業紀念冊。

這名家長表示，拿到畢業紀念冊後，她迫不及待翻找兒子的身影，竟找不到他的名字和獨照，結果在四人生活照及團體照才找到，證明他真的曾在這個班級。

家長不滿老師「怎忍心讓他毫無存在感？」指三年來，孩子一直只是教室裡的客人，希望同學對他友善點，不要在教室裡拿飛盤丟他，不要在他面前丟球，造成心理恐懼，希望外界同理亞斯兒的感受與一般人不同。她曾試圖和導師溝通，但老師總回答同學不是故意的，很多事都是孩子誤會了，「於是他的名字沒有出現在畢業紀念冊上，好像也是很剛好的誤會。」

學校昨天啟動調查，指紀念冊由同學協助編製，每次編排都向同學要照片，因該生較少到校，未一起拍大頭照，事後同學詢問是否補拍，該生認為「沒差、隨便」，但同意放上團體照，因此是在尊重孩子意願下製作。網路也有自稱同學的人留言，指飛盤是不小心丟到他，已向他道歉，卻被對方要求下跪，導師已處理此事。

但家長說，當時雖提醒拍照，但若通知媽媽要交孩子的照片，她一定會交，「畢業冊上沒有孩子的名字和獨照，任何一位家長都無法接受。」

北部一名校長認為，製作畢業紀念冊時，會假設「全班都同意把照片放上來」，除非內容不雅、違反善良風俗，才會介入，否則都尊重學生意願。

「這凸顯學校行政嚴謹度的問題。」他說，有學生不願放獨照，曾有學校改放學生喜歡的卡通圖，而不是讓學生消失，連名字都沒有，這會讓家長感觸很深。中國醫藥大學新竹附醫身心科主任王明鈺表示，此事件凸顯亞斯兒面臨的各方面問題，同學之間恐也缺乏接受此生的協助管道。

編輯推薦

教室 亞斯伯格症 畢業紀念冊

延伸閱讀

畢冊被消失？家有亞斯伯格症孩子 如何幫助他們找到天賦與舞台

畢業紀念冊獨漏特殊生…凸顯特生在校處境 專家這樣建議

超級可愛！ANA 皮卡丘彩繪機NH 6月4日首航

家長控訴畢業紀念冊上沒兒照片 教育界：可放卡通照 勿憑空消失

相關新聞

畢業紀念冊不見亞斯兒 校園挨批不友善

畢業季來臨，有家長在網路控訴，患有亞斯伯格症的孩子從私立高職畢業，畢業紀念冊上卻無名字和大頭照，她批校園不友善，讓許多亞...

專家：亞斯兒互動較困難 絕非不友善

特教專家認為，旁人務必給亞斯伯格症的孩子正向支持，並適時給予提示、緩衝；醫師也建議亞斯伯格症的孩子應盡量讓其他人知道，希...

代理教師寒暑假要到校上班 南市完成相關規定修訂

台南市教育局為保障代理教師權益，延長代理教師全學年聘期，今宣布修訂完成台南市《代理教師聘任補充規定》與《教師出勤實施要點...

台電30年累計發出20億元助學金 近50萬名學子受惠

為夢想併聯來電！台電自1990年設立獎助學金，鼓勵電廠周邊清寒及優秀學生追尋夢想，逾30年來累計資助近50萬學子約20億...

搞混百老匯劇作曲與製作人 新北教甄試題被糾錯誤

新北市教育局本月10日進行教師聯合甄試筆試，其中一題「貓、悲慘世界、歌劇魅影的製作人是誰？」但命題教授給出錯誤答案引起考...

教甄考題惹怒廣大音樂劇迷 新北教育局拿「部落格文章」釋疑師看傻

新北市國中112學年度教甄初試於6月10日舉行，成績將於明（15）日公布。新北市議員於臉書轉發消息，一名程姓高中表演藝術教師控訴，先前舉辦的教甄初試題目不僅在答案出現錯誤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦