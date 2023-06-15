畢業紀念冊不見亞斯兒 校園挨批不友善

畢業季來臨，有家長在網路控訴，患有亞斯伯格症的孩子從私立高職畢業，畢業紀念冊上卻無名字和大頭照，她批校園不友善，讓許多亞斯兒困難前行。校方表示，因這名學生未拍到大頭照，同學多次詢問他的答案也表示不需要放，但同意放團體照，這是尊重學生意願，會再重印一本有該學生名字和照片的畢業紀念冊。

這名家長表示，拿到畢業紀念冊後，她迫不及待翻找兒子的身影，竟找不到他的名字和獨照，結果在四人生活照及團體照才找到，證明他真的曾在這個班級。

家長不滿老師「怎忍心讓他毫無存在感？」指三年來，孩子一直只是教室裡的客人，希望同學對他友善點，不要在教室裡拿飛盤丟他，不要在他面前丟球，造成心理恐懼，希望外界同理亞斯兒的感受與一般人不同。她曾試圖和導師溝通，但老師總回答同學不是故意的，很多事都是孩子誤會了，「於是他的名字沒有出現在畢業紀念冊上，好像也是很剛好的誤會。」

學校昨天啟動調查，指紀念冊由同學協助編製，每次編排都向同學要照片，因該生較少到校，未一起拍大頭照，事後同學詢問是否補拍，該生認為「沒差、隨便」，但同意放上團體照，因此是在尊重孩子意願下製作。網路也有自稱同學的人留言，指飛盤是不小心丟到他，已向他道歉，卻被對方要求下跪，導師已處理此事。

但家長說，當時雖提醒拍照，但若通知媽媽要交孩子的照片，她一定會交，「畢業冊上沒有孩子的名字和獨照，任何一位家長都無法接受。」

北部一名校長認為，製作畢業紀念冊時，會假設「全班都同意把照片放上來」，除非內容不雅、違反善良風俗，才會介入，否則都尊重學生意願。

「這凸顯學校行政嚴謹度的問題。」他說，有學生不願放獨照，曾有學校改放學生喜歡的卡通圖，而不是讓學生消失，連名字都沒有，這會讓家長感觸很深。中國醫藥大學新竹附醫身心科主任王明鈺表示，此事件凸顯亞斯兒面臨的各方面問題，同學之間恐也缺乏接受此生的協助管道。