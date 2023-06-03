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竹市免費教科書政策增學校負擔 民代批課本循環用到破

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
市議員廖子齊認為市府應檢討免費教科書政策。圖／市議員廖子齊提供
市議員廖子齊認為市府應檢討免費教科書政策。圖／市議員廖子齊提供

新竹市政府祭出「免費教科書」政策，但市議員廖子齊認為是「假免費」，因有補助上限，學校仍需自籌剩餘費用，部分科目如本土語言教材循環使用教科書，有的書本已破爛、缺頁，不利學生使用。她要求市府以維持對弱勢的補助保護其受教權前提，改採「使用者付費制」，不要再讓學校繼續埋單。

竹市府教育處回應，免費教科書是立意良善的政策，會持續以不影響學生的學習權且不另向家長收費的方向推動，也會協助學校辦理；另考量竹市為科技城，隨教室內科技設備的使用，未來也將朝科技或電子教科書發展，輔助實體教科書教學。

廖子齊說，新竹市政府針對國中小每學期分別補助435元和590元的教科書費用，剩餘經費需由學校自籌，以111學年度第二學期康軒版教科書為例，七年級學生在第二學期要購買的教科書扣除補助費用為600元，學校因此必須支出每生600元的費用，免費教科書政策只做半套，增加學校財政負擔。

廖子齊也提到，許多學校循環使用教科書，本意是想避免教科書成一次性消費產品，現在卻成為教科書補助限制下，學校節省開支的惡性循環問題。循環教科書也因過度使用，書本常見破爛、缺頁、破皮等不利學生學習。

不僅如此，廖子齊也認為在國家積極推廣本土語言教育的同時，閩南語等教材卻也被納入循環教科書行列，自己曾接獲十數件陳情，家長反映孩子不能帶書回家複習、必須全班輪流看，十分不利本土語言教育發展。

廖子齊說，為了解決學校的財政負擔，市府應效法苗栗縣採取「使用者付費制」，僅維持對弱勢家庭的補助，而且本土語言教材不應納入循環教科書，應讓學童能隨時使用。

市府教育處回應，因為紙張成本上漲，市府免費教科書政策1年要編列5000萬元，若能將經費做更多元的運用，也有助於整體教育發展，後續將針對家長與學校端問卷調查，評估是否改為使用者付費。

教育處也說明，根據「新竹市國民中小學教科書循環再運用獎助措施實施計畫」規定，循環教科書可從竹市自編教材、藝術與人文、綜合活動、健康與體育等領域著手，學校可據此領到獎助金挹注校園設備等，針對本土語言教材的循環利用，後續也會再與學校討論。

新竹市本土語言教科書循環使用，常見破損。圖／市議員廖子齊提供
新竹市本土語言教科書循環使用，常見破損。圖／市議員廖子齊提供
新竹市部分科別教科書循環使用，常見破損。圖／市議員廖子齊提供
新竹市部分科別教科書循環使用，常見破損。圖／市議員廖子齊提供

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