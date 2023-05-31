教團調查：節能減碳難落實 近六成兒少自認沒養成習慣

金車文教基金會今天召開記者會，公布全台國小高年級至國中生減碳問卷調查施測，結果顯示，近六成兒少自覺因「沒養成習慣」是執行節能減碳的最大障礙，而也有近六成五的兒少對全球暖化趨勢感到恐懼。

台灣自產能源匱乏，但金車文教基金會今公布調查指出，僅有16.2%的學生知道台灣90%以上的能源仰賴進口。問卷結果也揭示，71.4%受訪學生認為台灣電力主要來源為火力發電，48.9%認為以太陽能發電為主，風力發電則為48.6%，大致與經濟部能源局公布2022年台灣電力來源分配數據相符。

調查亦揭示，受訪學生自覺難以確實執行節能減碳的主因為「沒有養成習慣」，比率達57.4%；其次則為「不知從何做起」比率46.6%；以及也有34.2%學生是因「覺得麻煩」。

此外，面對全球暖化導致氣候變遷日益加劇，問卷調查也統計，約59.7%兒少自認了解氣候變遷帶來的影響，也有近64.8%兒少對於全球暖化感到害怕，其中最擔心的災害分別為豪雨和土地乾旱。

新北市新泰國中校長陳玉芬表示，學校安排無塑園遊會、淨灘等活動打造友善環境學習氛圍，盼改變學生使用一次性商品的的浪費狀況，也鼓勵全校師生走出教室外，將環保提案帶回家中、生活實踐。

金車文教基金會總幹事曾清雲說，想減緩與調適氣候危機，除了「知道」外更要「做到」。從調查中可發現，「沒有養成習慣」是影響兒少落實減碳行為的一大阻礙，建議學生可以先從生活中的小事著手，有意識地檢視、紀錄日常生活，將有助於建立正向習慣。

金車文教基金會於今年4月15日至5月7日對學生進行問卷施策，總計回收1萬6328份有效問卷，信心水準97%，正負3%抽樣誤差。