吳舜文獎首場校園論壇 聯合報聊心法

吳舜文新聞獎首場校園論壇昨在政治大學登場，聯合報新聞部總編輯與得獎人到場開講，除提及媒體監督有權力的人為重要使命，席間也邀請吳舜文新聞獎得獎人，不藏私地向在場師生分享專題製作心法，希望藉校園論壇接觸年輕新血，為未來的新聞領域注入創新的力量。

聯合線上內容部總編輯王茂臻先為講座揭開序幕，他表示，聯合報跟吳舜文新聞獎助基金會一樣，都希望走進校園，希望有更多年輕新血加入媒體，媒體這行才會有未來。

王茂臻也提到，近年來媒體也被賦予社會責任，策動公益面調查報導，例如「體檢行的正義」專題報導讓公共運輸駛進偏鄉，促進正向改變，發揮媒體正向影響力。

吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順提到，一個社會要前進，觀念要被溝通，吳舜文總裁當年辦理新聞獎，便希望藉獎項評比帶動新聞素養，今年已是第卅七屆，去年增設學生組別，盼讓學子及早了解新聞面向，另藉論壇創造前輩經驗傳承平台，分享職涯甘苦。

聯合報總編輯范凌嘉「以記者為志業」為題進行專題分享，他引述華盛頓郵報深入追蹤美國水門案，以及「吉米的故事」這起造假案，闡明媒體追求事實、追求是非的重要性；他表示，聯合報除完善內控制度，也製作資訊圖表，或讓記者以第一人稱敘事，輔助媒體呈現真實。他並建議大學生可找新聞學以外的領域鑽研。