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扯！嘉縣校長猥褻國小女童 8年後再次聯絡女大生慘被告

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣傳出某國小校長8年前猥褻女童，近日再次聯絡已上大學的女學生慘被告。記者黃于凡／攝影
嘉義縣傳出某國小校長8年前猥褻女童，近日再次聯絡已上大學的女學生慘被告。記者黃于凡／攝影

嘉義縣某國小校長8年前涉嫌猥褻，對校內女學生伸出狼爪，如今女學生已長大到外縣市就讀大學，校長疑再次試圖聯繫就讀大學的女學生，遭女學生氣憤提告，嘉義縣政府介入處理，成立調查小組了解事件，已命令這名校長請假，靜待調查結果出爐。

據了解，該名校長在嘉義縣杏壇服務多年，8年前在國小擔任主任時，曾涉嫌對校內女學生有猥褻舉動，還因此被停職調查，當時社會局也有介入輔導，如今擔任校長職務，仍再次聯繫女學生，讓女學生不堪其擾，已在其他縣市對這名校長提告。

縣府教育處表示，針對某校長疑涉性平事件，縣府接獲通報後，第一時間已令這名校長請假靜待調查，由主任暫代校長職務，並啟動行政調查機制，「調查小組」將秉持客觀、公正、專業原則，給予雙方當事人充分陳述意見及答辯機會。

縣府指出，目前以依行政法規成立調查小組，將由調查小組釐清事件，尚未進入司法程序，為尊重當事人權益，行政調查期間希望各界能給予空間，以免造成不必要的困擾。

嘉義 猥褻 提告

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