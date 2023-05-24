全國大專環保節能車大賽 大葉大學抱回三獎 女車手吸睛

彰化縣大葉大學機械與自動化工程系學生參加今年全國大專校院環保節能車大賽，拿下最佳創意設計獎、電動車動態競賽第三名、車輛製作競賽佳作等三座獎盃，此次出現女車手郭彥妤讓人眼睛一亮，她說，只要多練習，女生的開車技術也可以跟男生一樣好。

機械與自動化工程系主任陳昭雄說，SAE中華民國自動機工程學會每年在鹿港車測中心舉辦的全國大專校院環保節能車大賽，是全國機械與車輛相關科系的年度盛事，大葉大學機械系今年由大一、大二學生組成兩支隊伍參賽，在老師的指導下，學生們利用課餘時間準備參賽，從無到有打造出一台四輪電動車，並且在比賽前夕到鹿港借場地試跑，Rimitto Sho車隊榮獲電動車競賽第三名，RV139車隊榮獲最佳創意設計獎以及車輛製作競賽佳作。

RV139車隊由機械系大二生詹茂霖、鄭秉杰、大一生林佑駿、郭彥妤、鍾俊源、鄭兆茗、嚴正凱、林呈憲、張伯寬共同設計，林佑駿說，考量比賽時賽道有許多彎道，他們設計有傾角的車架，過彎時方便車身傾斜，將重心偏向彎道，讓車子的重量抵消離心力，這樣就不需要減速太多，可以避免減速又加速所耗費的電量。

RV139車隊更由女同學郭彥妤擔任車手，郭彥妤說，她對車子、組裝感興趣，因此就讀機械系，並且加入車隊，和大家一起學習如何設計與製作電動車，明年還想繼續挑戰，希望有機會抱回冠軍。