屏縣國小教甄開缺98名首納代理老師加分、學校類型分組

為穩定教學人力及品質，屏東縣112學年度辦理國民小學暨學前特教教師聯合甄選，釋出98名缺額，較去年開缺名額增加24名，此次招考，首次將在公立國小或國小附幼長期代理教師服務年資納入初試加分機制，也是首次依學校類型分組招考。

教育處表示，98名缺額，開缺類科及錄取名額包含國小普通科教師58名、英語專長教師20名、國小身心障礙類特殊教育教師6名、國小專任輔導教師12名；學前特殊教育班教師2名。

教育處表示，往年屏東正式教師甄選大多分發至偏遠地區學校，今年首度將國小普通科分非山非市地區、偏遠地區、原住民重點學校分組招考；國小英語專長教師分非山非市地區、偏遠地區招考；國小專任輔導教師分一般地區、偏遠地區招考，盼能降低學校代理教師比例，留住偏鄉老師。

教育處說，鼓勵縣內服務代理教師留任，今年首次將擔任屏東縣公立國民小學或國小附設幼兒園長期代理教師服務年資納入初試加分機制，希望吸引教學經驗豐富教師報考，有機會成為正式教師。

教育處指出，此次國民小學暨學前特教教師聯合甄選112年7月13日辦理第一階段初試，報名時間112年5月23日起至112年5月29日。考試期程、考試科目及錄取資格和聘任規定等事項，依甄選簡章公告為主，期待對教育懷有熱忱的教師踴躍報考，加入屏東縣的教育團隊。