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台東教師疑霸凌學生被調班 卻有家長挺師：該生才是霸凌者

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導
台東某國小學五年級陳姓教師，被1名家長指控不當管教，多次言語、肢體霸凌學童，縣教育處昨將陳師調離班級，昨晚與家長開說明會。記者卜敏正／攝影
台東某國小學五年級陳姓教師，被1名家長指控不當管教，多次言語、肢體霸凌學童，縣教育處昨將陳師調離班級，昨晚與家長開說明會。記者卜敏正／攝影

台東某國小學五年級陳姓教師被1名家長指控不當管教，多次言語、肢體霸凌學童，縣教育處昨將陳師調離班級，昨晚與家長開說明會，但多名家長指陳師帶班認真，甚至泣訴告狀學童在班級霸凌同學，他們孩子才是受害者，請校方、教育處檢討處置方案。

教育處長蔡美瑤表示，目前本案要分開處理，誠信教師是否霸凌、管教失當，若調查屬實一定懲處，但也要聽取教師意見陳述，依規定先將教師調離班級；家長提出學童霸凌同班同學的行為，將請校方及心輔中心介入輔導，輔導後依專家建議處置。

台東某小五學童家長，日前向民代投訴，指陳姓教師公開指學生是垃圾，還對學生拉耳朵、橡皮筋彈屁股肢體霸凌，對學生公審、指責，導致學生身心受創不敢上學；議員前天在議場質詢後，教育處表示已介入調查，昨將陳師調離班級，但多名家長不滿教育處做法。

許姓家長表示，校方第一次和班級家長召開會議，多名家長都反應，該名學童才是霸凌者，會霸凌班上同學、霸凌轉學生，其行為造成其他同學困擾，陳老師已經對孩子很包容。

他說，他的孩子回家轉述，該名學童作為一直沒改變，甚至主動拿橡皮筋彈射老師、或故意挑釁，沒想到小學五年級學生持錄音筆錄音，趁機錄下陳老師不當情緒。

另一名家長也說，依照家中孩子回家反饋訊息，和陳老師互動相當OK，據他了解，班上多數家長是支持陳老師的。

昨天說明會上，某家長忍不住泣訴，孩子在學校多次被該告狀學童霸凌，質問教育處為何把保護孩子的教師調走，而不是讓霸凌者換環境？也有學生家長直言，不想讓孩子待在這個班，要幫孩子轉學。

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