台中高中生輕生案 該校主任教官再爆性騷擾女學生1年

台中某高中生疑遭師長霸凌輕生案，人本基金會今再揭發該高中主任教官疑言語性騷擾女學生長達1年多，甚至直接觸碰其肩膀與頭髮，學生在校向美術老師、數學老師、學務處、校長秘書、校長申訴遭性騷擾，但校方未處理，受害者更以電話、信件向中市府陳情8次，市府卻只函轉文件或向受害者告知學校說法，直到今年4月新校長上任，該案才進性平會調查。

教育局表示，去年收到2件內容相同的投訴案，當時投訴內容未提到受騷擾的人、事等資訊，教育局仍積極督促學校處理，去年8月函復投訴人處理結果，之後未再收到投訴；今年3月教育局掌握疑似受性騷擾的人、事等明確資訊後，主動發文要求學校調查，目前案件積極調查中。

乙生就讀高中時曾短暫休學，民國110年2月復學從高二下學期就讀，學校主任教官多次向她攀談，但聊天內容充滿性羞辱、性暗示，包括「會不會餓、教官『下麵』給你吃啊」、「晚上都去哪裡亂搞？是不是晚上太操勞？」有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？」「你身上怎麼這麼香？」等言語。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑說，主任教官還曾邀約乙生到酒吧喝酒，但遭拒絕，甚至直接觸碰其肩膀與頭髮，讓乙生極度反感，但起初仍忍耐，為此還抑鬱到看心理醫生。直到111年4月22日，乙生再次被主任教官攔下，並一路尾隨及言語性騷擾，甚至無故強搜書包，乙生才反抗「我覺得不舒服、隱私被侵犯、像被騷擾」，未料主任教官聽完大怒，強押乙生到教官室寫悔過書。

乙生表示，她嚴詞拒絕主任教官的性騷擾後，另名教官隔周將她高三下已核過的假單全撤銷，使她因「逾時請假」被記警告，包括4月22日被記12支警告，5月19日被記6支警告，累計18支警告。最後學務主任甚至欺騙她，稱記警告原因是逾時請假，乾脆請假變成曠課，就能撤銷警告，要她簽切結書撤銷假單，結果使她學分數未達畢業門檻，最後花1920元重補修8學分，7月才得以順利畢業。

乙生說，她晚了1個多月拿到畢業證書，因情緒低落需看心理醫生，無法面試失去升學機會，教官還說「她這種人肄業就好了」，學務主任更在畢業典禮向她說，「不要不讀書，想嫁豪門被包養」，歧視性言語，讓她十分受傷。

民進黨議員張家銨、王立任、林祈烽說，該案件教育局7月23日接獲申訴信件，8月9日下午2時50分受理，但過了1分鐘結案，教育局根本沒有調查。從狼師案到高中生輕生案，案件只要到教育局，最後都不了了之，讓被害人情何以堪。民進黨立委張廖萬堅說，校園行政吃案層出不窮，造成多起霸凌與性平案件，教育局應拿出魄力好好處理。

教育局表示，去年7月25日局長信箱接獲1件陳情案、7月26日接獲教育部國教署來函陳情案1件，均為同一案情，並無陳情8次情形；教育局當時接獲的陳情內容僅提到學校學務人員常騷擾女學生，未提到受騷擾的人、事等資訊，教育局於7月29日以公文函請學校積極調查，學校8月8日回報教育局查處情形，指出由於陳情人內容所述涉霸凌、騷擾等字眼，且提及陳情人導師及科任老師等重要關係人，因事關重大，建議陳情人或由法定監護人向學校學務處提供相關事證。